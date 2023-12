Externí autor 8. 12. 2023 9:08 clock 3 minuty video

Vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze pravidelně láká mnoho návštěvníků, kteří se nechají strhnout jeho krásou a nasají díky němu tu pravou vánoční atmosféru. Jenže stačí málo a procházka ke stromu se může změnit v noční můru. Například jako v roce 2003.

Praha je bezesporu krásné město, které se stává ještě pohlednějším ve vánočním období, kdy se celá rozsvítí vánočními světýlky. Jednou z hlavních atrakcí nejen pro Čechy, ale i pro zahraniční turisty se pak stává vánoční strom, jež se každoročně rozzáří na pražském Staroměstském náměstí. Pravidelně k němu míří spousta lidí, aby se mohla pokochat symbolem Vánoc a zkrátit si tak čekání na Ježíška. Jenže v roce 2003 si několik turistů odneslo namísto krásného zážitku šrámy na těle i na duši. Tehdy se totiž strom zřítil přímo do davu.

Silný vítr

K incidentu došlo konkrétně 6. prosince 2003 několik minut po 11. hodině. Ten den foukal velmi silný vítr a brzy začal na náměstí shazovat nejrůznější vánoční dekorace a stromky. Krátce na to se začal nebezpečně ohýbat a otáčet i samotný velký vánoční strom pojmenovaný Velký Karel. Pak najdou spadl. A to přímo do davu lidí. Někteří z nich stačili na poslední chvíli utéct a stromu se tak vyhnout. Jiní ale takové štěstí neměli. Celkem padající strom zranil 4 lidi, přičemž jednoho z nich vážně.

close info Profimedia zoom_in Pří pádu stromu bylo zraněno několik lidí

Několik zlomenin

Tím nejhůře zraněným byl britský turista Malcolm Tuffin, který se do Prahy vydal se svými přáteli, aby si užil zdejší vánoční atmosféru. Jeho pobyt pro něj měl ale hrozivé následky. Turista při zřícení stromu, který spadl takřka přímo na něj, utrpěl několik zlomenin bederní páteře a také zlomeninu stehenní kosti. Další žena si zlomila ruku, jiní utrpěli menší poranění v podobě nejrůznějších šrámů a tržných ran.

Trvalé následky

Tuffin po incidentu strávil několik dlouhých týdnů v nemocnici, kde se ze svých zranění zotavoval. Nikdy se ale už zcela nevyléčil. Podle informací webu Stephensons musí Tuffin při chůzi dodnes využívat hůl.

Zdroj: Youtube

Odškodnění

Není divu, že Tuffin požadoval po městu odškodnění. Praha mu v roce 2005 vyplatila zhruba 340 tisíc korun, což zraněnému turistovi nestačilo, a tak se rozhodl město zažalovat. V soudním řízení zvítězil a obvodní soud rozhodl, že mu musí město Praha společně s pořadatelem vánočního trhu vyplatit odškodnění v celkové výši 2,5 milionu korun. To se pochopitelně městu a společnosti nelíbilo, a tak se odvolaly. Stály si totiž za tím, že se mohl Tuffin padajícímu stromu vyhnout.

Nakonec tedy Městský soud v Praze částku snížil na zhruba 560 tisíc korun, kterou město a firma vyplatily. Tuffin se ale nevzal a pokračoval ve vymáhání původní částky. Posléze se mu přece jen podařilo po několika letech vysoudit další milion korun plus náklady na soudní výlohy a také úroky z vysouzené částky.

Zdroje: denik.cz, idnes.cz, stephensons.co.uk