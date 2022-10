Řecký stařec předpověděl Brexit. Popsal i zánik Unie a třetí světovou válku

Paisij Svatohorec.

Už jako malý chlapec byl silně věřící a s nadšením poslouchal příběhy o zázracích. Toužil se stát mnichem. Otec Paisij, narozený jako Arsenios Eznepidis, se do historie zapsal jako asketický stařec, který předpověděl zánik Evropské unie i třetí světovou válku.

Narodil se 25. července roku 1924 do rodiny starosty vesnice Farasa v Kappadokii. Pět týdnů po jeho křestu se celá rodina vydala, během výměny obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, do městečka Konitsa. Tam Arsenios absolvoval základní školu a vyučil se tesařem.

Poklidný život přerušila v roce 1943 řecká občanská válka, do níž byli odvedeni všichni zdraví muži. Budoucí mnich sloužil v armádě dlouhých šest let. Téměř ihned po propuštění zamířil na horu Athos do kláštera Esphigmenou. Následně putoval z místa na místo, pomáhal chudým rodinám, kázal o Bohu a prodával dřevěné kříže, které sám vyráběl. Mezi lidmi byl natolik oblíbený, že ho svatý synod Konstantinopolského ekumenického patriarchátu 13. ledna 2015 prohlásil za svatého.

Paisij Svatohorec a proroctví

Během svého života otec Paisij tvrdil, že vidí do budoucnosti. Byl silně znepokojen světovou politickou situací a varoval, že bude ještě hůř. „Nebude to trvat mnoho let," prohlásil v roce 1994. „Britové a Američané začnou spolupracovat na tom, aby zničili Evropu." Podle jeho slov katastrofu odstartuje ukončení členství Spojeného království v mezinárodní organizaci. Řada badatelů v tomto proroctví vidí Brexit, k němuž došlo 31. ledna 2020.

Asketický mnich měl předpovědět také rusko-turecký konflikt. „Po výzvě Turků Rusové sestoupí do úžin. Ne, aby nám pomohli. Budou mít jiné zájmy. Pak ostatní země, jmenovitě Británie, Francie, Itálie a šest nebo sedm dalších zemí EU uvidí, jak se Rusové roztahují a řeknou si, že chtějí také získat kousek pro sebe. Takto vstoupí Evropané do války," věštil.

Turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu bere slova mrtvého svatého vážně. Po zasedání kabinetu, které se konalo letos 28. února, varoval, aby žádné země během ruské invaze na Ukrajinu za žádných okolností neposílaly válečné lodě přes úžiny do Černého moře.

Třetí světová válka

Třetímu globálnímu konfliktu se ale podle otce Paisije stejně nevyhneme. Začne útokem Turecka na Řecko. „To se bude snažit bránit, ale nebude mít šanci," zoufal si mnich. „Stala se totiž velká chyba, když Evropa a USA prodala Turecku zbraně," vysvětloval. Pak má do hry vstoupit Rusko. „Jaderné hlavice vymažou Turecko z mapy."

Poté má na Zem sestoupit anděl a začít zpívat. „Evropané budou zabíjet Evropany a budou pokračovat v ničení, dokud cherubín nedokončí píseň." Konflikt ale bude pokračovat dál. „Do války se zapojí Asie i USA. Žádná země již nebude mlčet," varuje otec Paisij z hory Athos.

www.ekklisianeasilata.com, www.pulib.sk, www.greekcitytimes.com, www.greekreporter.com