Zlatý poklad Inků nechal pravděpodobně ukrást papež. Ukrývá se ve Vatikánu

Poklady Inků

Foto: Shutterstock.com

O bájném zlatém pokladu, který Inkové stačili ukrýt před španělskými dobyvateli, kolují pověsti už od roku 1533, kdy Španělé umučili posledního inckého vládce Atahualpu. Dobrodruzi poklad hledají dodnes, ačkoli není jisté, zda se ho někdo tajně nezmocnil už v minulosti.

Zatímco pro Inky bylo zlato kovem běžným až obyčejným, Španělé kvůli němu byli ochotni vraždit. A také to činili. Původní americké obyvatelstvo zmasakrovali nebo zotročili a o zlaté předměty sváděli krvavé bitky i mezi sebou. Příliv zaoceánského zlata paradoxně způsobil v Evropě inflaci a ekonomickou nestabilitu. To ovšem dobyvatele nezastavilo. Každý chtěl rychle zbohatnout.

Traduje se, že po smrti vládce Atahualpa odvedl lidový hrdina Inkarri svůj lid i se všemi poklady do srdce amazonské džungle, kde vybudoval nové město zvané Paititi. Komplex se prý nacházel na natolik nepřístupném místě, že ho Španělé neobjevili.

Zdroj: Youtube

Nebezpečí na každém kroku

Během 20. století se o to pokoušelo mnoho dobrodruhů, řada z nich se ale z výpravy nikdy nevrátila. Džungle na pomezí Peru, Bolívie a Brazílie přecijen není žádná Šumava a kromě neprostupného terénu a jedovatých hadů zde číhají i drogové gangy. Zároveň tu probíhá nelegální těžba ropy a dřeva, jejíž organizátoři nestojí o žádné svědky a nahodilé pocestné ostřelují.

Honba za poklady Paititi zesílila po roce 2001, kdy italský archeolog Mario Polia objevil v římském jezuitském archivu dopis misionáře Andrese Lopeze z roku 1600. Lopez v něm popisuje polohu úžasného města plného zlata, stříbra a drahokamů, které se skrývá v amazonské džungli. O jeho existenci byl zpraven i papež, jenž příslušné informace uchoval v tajnosti.

Cesta amazonským pralesem není schůdná ani bezpečná.Zdroj: Shutterstock.com

Pár kilometrů od převratného objevu?

Francouzský průzkumník Thierry Jamin podnikl do Amazonie už několik výprav. V roce 2010 mu místní Indiáni pověděli o zvláštní hoře, na jejímž vrcholu se prý skrývají ruiny kamenného města - legendárního Paititi. Díky satelitním snímkům se Jaminovi v oblasti podařilo lokalizovat horu neobvyklého, téměř krychlového tvaru, obklopenou hlubokými propastmi.

"Sto metrů na západ od této hory leží tři jezera, z nichž jedno má podivný čtvercový tvar. To potvrdilo naši domněnku, že jsme u cíle, protože všechny incké legendy se o vodních plochách u Paititi zmiňovaly," uvedl Jamin v rozhovoru pro Forbes.com. "Přesto se nám při expedicích nepovedlo se k hoře dostat, vždycky nám chybělo několik kilometrů. Džungle je nebezpečná a těžko se do ní proniká, zvlášť když máte na zádech krosny s nezbytnými věcmi," vysvětlil Jamin, který se rovněž potýká s nedostatkem finančních prostředků. Jeho tým si zatím nemůže dovolit ani helikoptéru.

Někteří historikové navíc spekulují, že honba za zlatem Inků je naprosto marná, protože o místě jeho ukrytí věděl už papež Klement VIII. v roce 1600. Do oblasti mohl vyslat vlastní výpravu, která mu poklady přivezla přímo do Vatikánu. V tom případě by zde ležely v naprostém utajení dodnes.

Zdroje: www.forbes.com, www.sacredearthjourneys.ca, www.exploringtraditions.com