Topmodelka Aján Alí se skrývá v Dubaji, Interpol se na ni chystá vydat zatykač

Byla krásná, žádaná a slavná, nyní se ale už čtyři roky skrývá v ústraní. Pákistánská modelka Aján Alí se opakovaně nedostavila k soudu a hrozí jí, že na ni bude vydán mezinárodní zatykač. Čím se provinila?

Aján Alí (26) zahájila kariéru v šestnácti letech a ihned na sebe připoutala pozornost celého Pákistánu. Pracovala pro několik významných módních domů a v roce 2010 ji Calvin Klein označil za nejkrásnější ženu roku. Její tvář od té doby figurovala v první desítce nejpůvabnějších žen planety, jak ji sestavoval módní svět.

Jak už to tak bývá, o slavnou dívku nevšedního půvabu se začali zajímat bohatí podnikatelé i vlivní činitelé z politických kruhů. Za její přízeň by dali všechny poklady světa. Aján se do milostných dobrodružství nehrnula, ale pozornost bohatých mužů ji bavila. A protože byla chytrá a ctižádostivá, brzy pochopila, jak to ve vyšší společnosti chodí a kde vlastně tito zámožní pánové ke svému bohatství přišli.

Netrvalo dlouho, a sama Aján byla zatažena do nekalé hry praní špinavých peněz. Její vlivní přátelé se zřejmě domnívali, že slavnou modelku na letišti nikdo kontrolovat nebude, a tak ji poslali do Dubaje s kufříkem plným amerických dolarů.

V březnu roku 2015 se Aján chystala odcestovat do Spojených Arabských Emirátů noční soukromou linkou, když jí na poslední chvíli letištní kontrola prohledala zavazadla. Našla v nich obnos přesahující půl milionu dolarů, ačkoli zákon dovoluje vyvézt z Pákistánu cizí měnu v hodnotě do 10 tisíc USD. Modelka byla zatčena a pobyla několik měsíců ve vězení, než ji soud propustil na kauci.

Aján po svém propuštění okamžitě odcestovala do Dubaje a už se nevrátila. Pákistánští soudci jí marně už několik let posílají předvolání k soudu, mladé krásce se do vězení nechce. Žádné reakce se od ní soud nedočkal ani poté, co letos v březnu nechal zabavit její byt v Karáčí. Modelce teď hrozí, že na ni bude vydán mezinárodní zatykač a do Emirátů si pro ni přijede Interpol.

Není jisté, jaký trest by Aján v Pákistánu za nelegální vývoz cizí měny vlastně dostala. Je ale nasnadě, že se zapletla do vysoké hry a ví toho až příliš mnoho. Některé osoby z pákistánské smetánky určitě nebudou mít zájem na tom, aby se vrátila do vlasti a vypovídala. Pravděpodobně se krásná Aján bojí o život, nenej kvůli evenuelnímu soudu, ale i kvůli pomstě bývalých spolupracovníků.