Tento podivný tvor podobný rybě by mohl být jedním z naších přímých předků

Rekonstrukce podoby Palaeospondylus gunni

Foto: Smokeybjb / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Znáte Palaeospondyla gunni? Jedná se o podivného tvora podobného rybě, který by mohl být jedním z dávných předků lidí, kteří obývali naši Zemi. Až byly poprvé fosilie tohoto záhadného tvora objeveny již v roce 1890 ve Skotsku, trvalo dalších téměř 150 let, než byla záhada tohoto tvora objasněna. Před dvěma lety vědci objevili nejstaršího známého předka téměř všech živočichů včetně člověka - a je to červ. A Palaeospondylus gunni je dalším článkem do evoluční skládanky.