Tenhle zpěvák letos v dubnu oslavil 62. narozeniny, ale málokdo by mu tipoval jeho věk. Proslul jako kat v soutěži SuperStar a v 80. letech nosil ikonické upnuté kraťasy. Přes dvacet let má po svém boku nádhernou modelku. Poznáte, kdo se skrývá na fotografii z roku 1980?

Jedná se o jednoho z nejlepších zpěváků a skladatelů, který se narodil 12. dubna 1962 v Brezně. „Po škole jsem přišel domů, hodil tašku do kouta a šli jsme s klukama hrát fotbal. A protože brána byla obrácená směrem k domu a já jsem měl nejtvrdší střelu, trefoval jsem okna. A můj otec to musel zasklívat,“ vzpomínal nedávno pro Denik.cz.

Alkohol a party na internátu

Zpěvák měl už od mládí jasno, že se stane hudebníkem. Už od patnácti let zpíval. Tehdy dal dohromady kapelu Small, která byla složená z kluků z průmyslovky, kterou studoval. „Při tom jsem se hodně naučil. Hrát na svatbách je těžké, začínáte v osm večer a končíte ve čtyři ráno, takže hlasivky dostávají zabrat. Stejně jako dostala zabrat naše psychika. Se vzrůstajícím počtem vypitých panáků jsou nároky publika na repertoár velmi vysoké," svěřil se.

Všichni si mysleli, že po střední škole nastoupí na studia hudby. Tak se ale nestalo. Šel studovat vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. „Když jsem bydlel na internátu, prováděli jsme s kamarádem různé nezbednosti. Volali jsme na neznámá telefonní čísla, on recitoval a já jsem zpíval. Asi po měsíci nás to přestalo bavit a začali jsme chodit do hospody," pokračoval s úsměvem.

Vysokou školu ekonomickou vystudoval úspěšně a následně se začal naplno věnovat hudbě. Psal se rok 1988 a nyní známý zpěvák nastoupil do kapely Team. Skupina byla sice založena už dřív, ale největší úspěchy zažívala právě v době, kdy do ní vstoupil tenkrát ještě neznámý hudebník. „Známým jsem se stal až v 26 letech, až poté, co jsem měl za sebou všechny možné zkušenosti s vystupováním na veřejnosti," řekl.

Zastínili skupinu Elán

Na svém kontě má hity jako Reklama na ticho, Malá nočná búrka nebo Nároční. Skupina Team dosahovala obřích úspěchů a popularitu u fanoušků. Dokonce se jí podařilo zastínit slavnou slovenskou kapelu Elán. V letech 1989 až 1991 skupina kralovala anketě Zlatý slavík. Rok 1991 byl pro zpěváka naprosto zlomový.

Zpěvák totiž dokázal předběhnout Karla Gotta a získal Zlatého slavíka. Na televizních obrazovkách ho mohli lidé vidět jako „kata“ v pěvecky úspěšné show SuperStar.

Sice se v soutěži tvářil jako drsňák, ale evidentně má i citlivou stránku. Jeho rozvod s první manželkou Naďou ho velmi zasáhl. „Tolik let spolu, měli jsme dceru – nebylo to lehké. Tehdy jsem na tom byl vážně zle," nechal se slyšet pro časopis Instinkt zpěvák, který má s bývalou manželkou dceru Zuzanu.

Dvě zlomená srdce se dala dohromady

Zpěvák je přes dvacet let šťastný s topmodelkou Danielou Peštovou. Její první manželství s podnikatelem Tomassem Butim skončilo rozvodem stejně jako manželství našeho neznámého. S tím rozdílem, že vůbec neprobíhalo v klidu a v přátelském duchu jako v jeho případě. Bylo to právě naopak. Modelka si zažila velmi krušné chvíle a dlouho se s rozvodem vyrovnávala.

„Můj bývalý muž zradil moji absolutní důvěru, bez které moje verze vztahů nefunguje. Ukončila jsem to já, ale dlouho jsem se pak nemohla zbavit psychické, ale i fyzické bolesti. Nikdy bych nevěřila, jak bolí zlomené srdce. Ta intenzita fyzické bolesti mi vyrazila dech," nechala se topmodelka slyšet pro web Dama.cz.

I přesto, že spolu žijí přes dvacet let, ani jeden z nich nechce vstupovat do dalšího manželství. „Už jednou jsem vdaná byla a Paľo byl taky ženatý. Až po své první svatbě jsem zjistila, že mi koncept manželství úplně nevyhovuje. Vždycky jsem chtěla být vdaná, protože jsem byla naučená, že to je něco, co se má dělat, určitý životní vzorec. Aniž bych ale poslouchala samu sebe, jestli to mám nebo nemám dělat, a asi mi ten formát nevyhovuje," řekla pro časopis Story Peštová.

Modelka má celkem tři děti. Z prvního manželství má syna Yannicka a se zpěvákem mají dceru Ellu a syna Paula Henryho. Pokud stále netušíte, kdo je na fotce z roku 1980, tak se jedná o osmnáctiletého zpěváka Pala Haberu.

Zdroje: Prima Ženy, Denik.cz