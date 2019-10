Pamatujete pohledného chlapce z filmu Modrá laguna? Zničila ho vlastní krása

Na romantický film Modrá laguna z roku 1980 se dodnes vzpomíná. Nejen kvůli kontroverzní pověsti, ale také díky ústřední dvojici. Brooke Shields se na plátně zamilovala do „andílka" Christophera Atkinse.

Herectví mu dlouho nic neříkalo. Místo toho se raději pohyboval kolem vody. Nakonec se k filmu dostal jen díky velké náhodě a štěstí, což mu navždy změnilo život.

Jeho celé jméno zní Christopher Atkins Bomann a je potomkem německých rodičů. Narodil se 21. února 1961 v městečku Rye nedaleko New Yorku. Otec Donald se živil obchodováním s nemovitostmi, matka Bitsy učila na střední škole.

V začátcích ho živilo tělo

Christopher vždy miloval lodě, vynikal v plavání, takže nikoho nepřekvapilo, že si začal vydělávat jako plavčík a instruktor plachtění. Když mu bylo 19 let, náhodou si ho u bazénu všiml člověk od filmu a po dlouhém snažení ho přesvědčil, aby šel na konkurz k snímku Modrá laguna. Christopher ke svému úžasu roli získal v konkurenci zhruba 4000 dalších mladíků.

Příběh o dvou mladičkých trosečnících, kteří se do sebe na pustém ostrově zamilují a nakonec zplodí dítě, zaváněl kontroverzí už od samého počátku. Režisér dokonce původně chtěl, aby herci chodili pořád nazí, ale vzhledem k tomu, že hlavní ženskou roli získala teprve čtrnáctiletá Brooke Shields, dostali by se do křížku se zákonem.

Umělé kudrny

Ve většině scén tak měla vlasy přilepené k ňadrům, aby nebylo náhodou něco vidět, a v odvážnějších scénách ji zastoupila dvojnice. Vizážisté se vyřádili také na Christopherovi. Na rovných vlasech mu vyrobili kudrlinky, aby docílili andělského vzhledu.

Kritika označila snímek za romantický kýč, ale divákům se líbil. Stál čtyři miliony dolarů a vydělal více než desetkrát tolik. Christopher se navíc dočkal nominace na Zlatý glóbus.

Také v dalších filmech hrál obvykle svlečený. V Dallasu ztvárnil plavčíka, který prožije románek se Sue Ellen, následovala role striptéra. Začal si vydělávat v reklamách, stal se hitem dívčích časopisů. Filmoví producenti přehlíželi jeho herecký talent a zajímalo jen jeho krásné tělo a tvář. Svého času si posteskl: „Dostanu někdy roli, kde nebudu muset chodit do pasu nahý?" Bohužel díky nedostatku financí začal fotit akty a erotické snímky. To jeho filmovou kariírz pohřbilo úplně.

Filmová kariéra šla ke dnu

Přes četné spekulace nikdy nechodil s Brooke Shields, naopak randil třeba s Heather Locklear. V roce 1985 se oženil s australskou herečkou Lynn Barron. Krátce po sňatku se jim narodil syn Grant, o dva roky později následovala dcera Brittney.

Od roku 2007 je rozvedený, dál se objevuje především v béčkových filmech, věnuje se režii, produkci a provozuje vlastní síť obchodů s vybavením do přírody.