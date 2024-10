Externí autor 6. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by neznal legendárního francouzského herce Louise de Funèse. Jeho komedie baví i po letech. Málokdo už ale ví, že si s ním v několika filmech zahrál i jeho syn Olivier de Funès. Tenkrát to byl fešák, dnes už byste ho nepoznali.

Louis de Funèse po sobě zanechal desítky rolí a také tři syny. Dva oficiální, které si pořídil se svou druhou manželkou Jeanne, Patricka a Oliviera. Nejstaršího Daniela z prvního manželství tak trochu nesměl vídat, protože mu to druhá žena zakázala. Louis ji sice na oko poslechl, ale tajně se snažil být u všech Danielových významných životních milníků. Pochopitelně mu to k ničemu nebylo, protože ho Daniel neměl rád a dával mu to všemožně najevo.

Povedený syn

Ne že by druhorozený syn Patrick nebyl povedený. Stal se z něj významný lékař, radiolog, a svého času dokonce pracoval pod hlavičkou Lékařů bez hranic.

Tím povedeným, tedy ve smyslu, že jablko nepadlo daleko od stromu, se stal nejmladší Olivier. Je ovšem také pravdou, že se jeho otec hodně snažil, aby syna k filmu dostal.

Hraní s tátou

Poprvé se Olivier objevil ve snímku Fantomas se zlobí, kde si jako šestnáctiletý zahrál po boku svého otce. Ve filmu Grand restaurant pana Septima ztvárnil roli kuchtíka, opět nechyběl slavný otec. Následovaly Senzační prázdniny. V Hibernatovi si zahrál Didiera de Tartase, jehož filmovým otcem nebyl nikdo jiný než Louis de Funès, tedy jeho skutečný otec.

V příbuzenském poměru se objevili ještě ve snímku Piti Piti Pa, ovšem zde v postavení synovec a strýc. Jejich posledním společným filmem se stal v roce 1971 film Na stromě, který se už ale nedočkal takového diváckého ohlasu jako předcházející komedie. Syn s otcem se ale nepotkávali jenom před kamerou, nýbrž i na divadelních prknech.

Trápení pohledného syna

Nutno přiznat, že Olivier byl sice pohledný, ale to bylo tak všechno. Svými hereckými výkony sice neurazil, ale také nijak zvlášť neohromil. O cholerickém tatíkovi bylo známo, že dokáže opakovat jednu scénu padesátkrát, dokud není podle jeho gusta. A toho nebyl pochopitelně ušetřen ani Olivier, který si během natáčení dost zoufal.

Kromě dost nesnesitelných podmínek na place se Olivier trápil i myšlenkami, zda o něj jako o herce bude zájem. Nejenom ze strany diváků, ale pochopitelně i režisérů. Nedokázal si představit, jak by zvládl období bez práce. Uvědomil si, že mu taková nejistota vůbec nevyhovuje.

Práce ve vzduchu

Všechny výše uvedené pochybnosti Oliviera dovedly k rozhodnutí zvolit si normální povolání. Film Na stromě se tak stal jeho posledním. Po něm absolvoval výcvik na dopravního pilota a časem se dostal až k letecké společnosti Air France.

Hrdý otec a syn

V roce 1977 se Olivier oženil s Dominique Watrin a narodily se jim tři děti. Nejstarší dcera Julia je uznávaná spisovatelka a filozofka. O řadu let později přišla na svět dvojčata Charles a Adrien.

Odkaz strážníka Cruchota

Olivier se spolu s bratrem Patrickem stará o odkaz svého otce. Spolu napsali o jeho životě knihu. A Oliver se dlouhou dobu věnoval i muzeu, které po smrti Louise de Funèse zřídila na zámku, v němž žili, jeho matka.

Zdroje: celebrity.instory.cz, cs.wikipedia.org, casjenprome.cz, www.super.cz