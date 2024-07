Kdo by si nepamatoval kultovní postavu Maxe Klingera s legendárního seriálu M.A.S.H. z prostředí válečných lékařů. Všechny série se tento charismatický muž snaží přesvědčit své nadřízené o tom, že je blázen, aby se mohl dostat z války domů za svou rodinou.

Jamie Farr je americký herec, který se proslavil svou rolí Maxwella Q. Klingera v populárním televizním seriálu M*A*S*H. Tato role ho katapultovala do povědomí diváků po celém světě. Jak vlastně získal svou ikonickou roli a co dělal dál po natáčení seriálu?

Životní role

Jamie Farr se narodil 1. července 1934 v Toledu, Ohio, do syrsko-americké rodiny. Už od útlého věku projevoval zájem o herectví a svou kariéru zahájil v místních divadelních produkcích. Jeho talent ho přivedl do Hollywoodu, kde začal získávat menší role ve filmech a televizních seriálech.

Roli korporála Klingera v seriálu M*A*S*H získal díky své schopnosti improvizace a komediálnímu talentu. Původně měl hrát pouze v jedné epizodě, ale jeho výkon zaujal tvůrce seriálu natolik, že se jeho postava stala jednou z hlavních.

Klinger, známý svými pokusy o propuštění z armády předstíráním šílenství a nošením ženských šatů, se stal jedním z nejoblíbenějších a nejpamátnějších postav v historii televize.

Život a kariéra po seriálu

Po ukončení natáčení M*A*S*H v roce 1983 pokračoval Jamie Farr ve své herecké kariéře, i když už nikdy nedosáhl takového úspěchu jako s rolí Klingera.

Divadlo

Farr se vrátil ke svým kořenům v divadle a účinkoval v různých divadelních inscenacích po celých Spojených státech. Mezi jeho významné divadelní role patří účinkování v inscenacích Guys and Dolls a The Odd Couple.

Televizní a film

I nadále se objevoval v televizních pořadech a filmech. Hostoval v seriálech jako The Love Boat, The Red Skelton Show a Mad About You. Také hrál v několika filmech, ačkoli většina z nich nebyla komerčně úspěšná.

Autobiografie

V roce 1994 vydal svou autobiografii Just Farr Fun, ve které popisuje svou kariéru a osobní život. Kniha nabízí fascinující pohled do zákulisí natáčení M*A*S*H a jeho zkušeností v Hollywoodu.

Dobročinná činnost

Uhrančivý umělec je také známý svou dobročinnou činností. Aktivně se angažuje v různých charitativních organizacích a často se účastní benefičních akcí. Podporuje například výzkum rakoviny a vzdělávací programy pro děti.

Golfista

Farr je vášnivým golfistou a v roce 1984 založil Jamie Farr Toledo Classic, profesionální golfový turnaj pro ženy, který se koná každoročně v jeho rodném městě Toledu. Tento turnaj přitahuje špičkové golfistky z celého světa a výtěžek jde na podporu místních charitativních organizací.

Osobní život

Herec je ženatý s Joy Ann Richards od roku 1963. Společně mají dvě děti, syna Jonase a dceru Yvonne. Navzdory své slávě zůstal Farr vždy oddaný rodině a udržel si skromný životní styl. Je známý svou laskavostí a smyslem pro humor, což ho činí oblíbeným mezi kolegy i fanoušky.

Zdroje: www.remindmagazine.com, www.toledoblade.com