Externí autor 14. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Victoria Principal je divákům známá především jako Pamela Ewing z oblíbeného seriálu Dallas. Už tehdy to byla kráska, není tedy divu, že i po sedmdesátce vypadá stále skvěle. Od doby Dallasu už ale uběhla pěkná řada let a Victoria je dnes někde úplně jinde. Co dělá?

user Externí autor