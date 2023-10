Victoria Principal, kterou si nejspíše vybavíte v roli Pamely Ewing z Dallasu nemá jen krásnou tvář, ale i duši. Ač byla velmi oblíbená a diváci ji milovali, scénář ji nechal zemřít při autonehodě a v seriálu skončila. Proč, co dnes dělá a jak vypadá poodhalí následující řádky. Možná vás překvapí.

Kapitola první: do Dallasu

Ve Spojených státech se začal seriál Dallas točit a vysílat v roce 1978. V té době bylo Victorii 28 let. Narodila se jako Vicki Ree Principal dne 3. ledna 1950 v japonském městě Fukuoka, kde v té době její otec sloužil jako seržant letectva USA. Kvůli jeho povolání se rodina často stěhovala a ona střídala jednu školu za druhou. Chtěla být lékařkou. Medicínu začala studovat v roce 1968 v Miami na Floridě. Po autonehodě, kterou zavinil opilý řidič, se z vážného zranění dlouho léčila a školu nedokončila. Možná proto, že se již v pěti letech objevila v televizních reklamách, rozhodla se proniknout do tajů herectví, a to v soukromých hodinách na londýnské Královské akademii dramatických umění.

Před dallaskou Pamelou měla Victoria za sebou už řadu televizních seriálů a filmů. Za roli Marie Elen ve filmu Život a doba soudce Roye Beana (1972), kde si zahrála po boku Paula Newmana, byla dokonce nominovaná na Zlatý glóbus.

Po desáté řadě Dallasu (1986-1987) se Victoria rozhodla své účinkování v seriálu ukončit. Nebylo to unáhlené rozhodnutí, uzrávalo v ní delší dobu…

close info Profiemedia zoom_in Krásná Victoria jako začínající herečka

Kapitola druhá: vlastní cestou

Na roli Pamely vzpomíná ráda a věří, že ji ztvárnila velmi dobře. Důvody, proč už ji nechtěla hrát byly dva. O vývoji děje i postavy měla jiné představy než filmaři a měla pocit, že uvízla v jakési herecké škatulce. Podstatnější však byla touha vydat se svou cestou. A tak si založila vlastní produkční společnost pro natáčení televizních filmů, v nichž mnoho rolí ztvárnila sama.

Kromě toho se od poloviny 80. let zajímala o přírodní kosmetiku a péči o pleť. V roce 1989 vytvořila svou první řadu kosmetických výrobků pod značkou Principal Secret. Vybudovala velkou prosperující firmu, která uvedla na trh i vlastní šperky. Z pozice ředitelky v roce 2019 po třiceti letech odstoupila, aby se naplno věnovala jen dobročinné práci…

Následující video ukazuje některé momenty dallaské Pamely:

Zdroj: Youtube

Kapitola třetí: filantropie

Velkou vášní Victorie je životní prostředí, od roku 1978 se účastní mnoha ekologických kampaní. V roce 2006 založila svou vlastní charitativní nadaci, která od té doby plně financuje či obrovskými peněžními dary podporuje řadu neziskových nebo zdravotnických organizací. Její fond Moki (něco jako naše útulky) založený o deset let později pomáhá zachraňovat a léčit zvířata a najít jim nový domov.

close info Profimedia zoom_in Svatba Victorie a Harryho v roce 1985

Poskytla například peníze organizaci Wildlife na záchranu mláďat lachtanů vyplavených na kalifornském pobřeží a financovala kampaň, která poukazovala na jejich ohrožení. Podpořila i propagaci ochrany včel. Plně hradí pomoc pro psy a další zvířata zraněná při živelných pohromách jako povodně, tornáda nebo požáry.

Nejsou to však jen němé tváře, kterým pomáhá. Ve spolupráci s Americkým červeným křížem se podílí na poskytování přístřeší a jídla lidským obětem katastrof, humanitární organizaci American Human koupila celou „flotilu“ záchranných člunů. Zaplatila i projekt mobilního varování před požáry v oblasti L.A., vůbec prvního svého druhu. Její jméno je spjaté s bojem proti domácímu násilí a ochranou dětí. V rámci své ekologické činnosti zafinancovala odstranění následků ekologických havárií, zasadila se o omezení či dokonce zastavení činností či projektů, které znečišťují a ohrožují pobřeží, oceány, mořské savce a další živočichy.

close info Shutterstock zoom_in Tak vypadá krásná Victoria dnes

Kapitola poslední: Victoria

Victorie získala za svou práci mimo film mnoho čestných uznání. Vydala čtyři knihy o kráse, péči o pleť, fitness, pohodě a zdraví, které se staly bestsellery. Nemá děti, ač byla dvakrát vdaná. První manželství s „dallaským“ scénáristou Christopherem Skinnerem vydrželo dva roky (1978-1980). Její velkou láskou byl zpěvák a skladatel Andy Gibb, se kterým v roce 1981 nazpívala písničku All I Have to Do Is Dream (Zbývá mi jen snít). Vztah o rok později ukončily jeho narůstající problémy s drogami. Posledním mužem jejího života byl plastický chirurg z Beverly Hills Harry Glassman. Vzali se v roce 1985. Po dvaceti letech do láskyplného vztahu vstoupily „nesmiřitelné“ překážky a v roce 2006 se rozvedli.

Dnes se třiasedmdesátiletá Victoria věnuje na svém ranči zvířatům, jejich záchraně, léčení a navrácení do života.

Zdroje: www.yahoo.com, people.com, www.imdb.com, en.wikipedia.org