Jill Price, žena, která nezapomíná: Geniální paměť ji přivedla k šílenství.

Marně pátráte v paměti, co jste vlastně dělali předminulý víkend? Američanka Jill Price si pamatuje, co dělala o druhé červencové sobotě roku 1985. Řekne vám, co měla k obědu, kam toho dne šla s kamarádkou a jaký pořad běžel toho večera v televizi. Stejně tak vám může popsat kterýkoli vybraný den v rozmezí uplynulých 45 let.

Jill Price měla obdivuhodnou paměť už jako malá dívka. Její první jasné vzpomínky spadají do doby, kdy jí bylo pouhých 18 měsíců. Bydlela tehdy s rodiči v New Yorku a z okna pozorovala rušnou třídu plnou houkajících vozidel. Po několika letech se rodina přestěhovala do starého domu v New Jersey, kde byla velká zahrada a klid. Jill místo zbožňovala.

Její otec však zakrátko dostal nabídku, která se neodmítá, a začal pracovat jako hollywoodský agent. Malé Jill bylo něco přes osm roků, když se musela z milovaného New Jersey přestěhovat na druhý konec Ameriky do Los Angeles. A v tu chvíli v jejím mozku "něco přecvaklo". Jako by se bála, že zapomene na svůj dosavadní život v příjemném prostředí a na kamarádky ze školy, začala si všechno zapisovat. A nejen to. Všechno si rovnou i zapamatovala. Datumy, události, vůně i nevýznamné maličkosti.

Vzpomínky v její hlavě rotovaly jak na běžícím páse a nešly zastavit. Jill začala mít ve škole potíže s koncentrací, její paměť si vybírala jen to, co ji zajímalo. S přesností si vybavila všechny televizní show, které ráda sledovala jako dítě, a dokázala určit dny i hodiny, kdy byly vysílány. Historická fakta z učebnic se na její pozoruhodnou schopnost bohužel nevztahovala.

Jill časem usoudila, že má opravdu problém, protože kvůli neodbytným vzpomínkám nemohla ani spát. Mozek neustále pracoval. V červnu roku 2000, ve svých 34 letech, vyhledala odborníka.

Sjednala si schůzku s neurologem Jamesem McGaughem, který se už od 50. let zabýval výzkumem paměti. Celá nadšená si s sebou vzala hromadu zápisků a v přesvědčení, že svým potížím konečně uleví, zaklepala na dveře uznávaného vědce. Začali si povídat a zašli spolu i na oběd, McGaugh se jí však přiznal, že za celou svou kariéru o něčem podobném neslyšel. Když se s ním loučila, nervózně se drbal na hlavě.

"To sis opravdu myslela, že ti dá pan doktor vysvětlení?" zeptal se jí toho večera otec. "Jo," odpověděla Jill ironicky. "Taky jsem myslela, že mi třeba předepíše prášky."

Jill Price byla první osobou na světě, které byl diagnostikován syndrom vysoce nadprůměrné autobiografické paměti, dnes označovaný zkratkou HSAM. Na celém světě jím trpí jen zhruba šedesát lidí a nikdo zatím nepřišel na to, jak jej léčit.

Dr. James McGaugh během své studie zjistil, že mozek Jill je zvětšený v oblasti spojované s obsedantně-kompulzivní poruchou, jež člověka nutí neustále dělat něco specifického, aniž by k tomu byl rozumný důvod. "Zdá se, že Jill je svými vzpomínkami posedlá. Pořád se jim musí věnovat, nemůže před nimi utéct," uvedl McGaugh.

"Někdy mám pocit, že patřím do blázince," přiznala Jill. "Nějak s tím ale žít musím."