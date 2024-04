Nadšence sestřihaných zelených trávníků netěší a považují ji za otravný plevel. Jako léčivku ji znaly už dávné bylinářky. Pampeliška neboli smetánka lékařská, jak už její název napovídá, patří mezi skvosty přírodní lékárny a je (kromě jiného) naprosto skvělá pro jarní očistnou kúru.

Když se rozzáří stovky sluníček

Ačkoli dnes sotva můžeme nazvat zimu dlouhou a mrazivou, i v té dnešní „nezimě“ se v našem těle nahromadí škodliviny. Zbavit se jich nám pomůže domácí lékárna. „Zářivá sluníčka“ – pampelišky jsou léčivé úplně celé – ať je to květ, listy, stonek či kořen, ač má každá část trochu jiné účinky. Všechny nám ale skvěle pomůžou při jarní očistě, dodají potřebné vitamíny a nastartují po zimě ospalý organismus, dodají mu energii.

Co nám luční sluníčka nabízejí? Vitamíny A, B, C a D, z dalších důležitých látek pro naše tělo to jsou soli sodíku a draslíku, mangan, síru, fosfor a fruktózu. Dále třísloviny, hořčiny a fruktózu, rozpustnou vlákninu inulin a fytosteroly, které prokazatelně blahodárně ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi, a řadu dalších prospěšných látek.

Květy

Uvádět, že pampelišky kvetou od dubna do srpna je poněkud zbytečné, víme, že letos máme v tuto dobu po odkvětu snad každý strom, který kvete v máji, na paměti bychom ale měli mít, že nejúčinnější látky obsahují první jarní květy, kdy do nich kořen posílá „svou sílu“. Sbírají se ale po celé první dva měsíce kvetení. Jsou plné přírodních antioxidantů, flavonoidů, které pročistí krev, tělo zbaví toxinů a pomáhají obnovit přirozenou rovnováhu. Květy mají i mírné močopudné účinky, čímž přispívají k odvodnění, zlepšují trávení, a tak pomáhají nastartovat metabolismus, tím i shazovat přebytečná zimní kila.

Květy pampelišek blahodárně působí na orgány spojené s trávením

Na jarní detoxikační čaj se používají květy čerstvé, lze je sušit do zásoby. Sbírají se za sucha. Na šálek postačí hrst, spaří se, postačí deset minut. Na studený čaj je možné nechat je přes noc louhovat za studena a ráno můžeme začít „detoxikační bombou“. Při čtrnáctidenní kúře se doporučuje popíjet dva tři šálky čaje denně. Vynikající jsou ve směsi s dalšími částmi rostliny, či s jinými léčivkami podobných účinků.

Sílu jarní krásky si pro povzbuzení během roku můžeme uchovat jako „med"

Listy

Do zásoby můžeme sušit i listy. Správně usušené by si měly zachovat svou svěží barvu. Není nutné připomínat správné skladování, tedy na suchém a tmavém místě. Na rozdíl od květů je můžeme sbírat a konzumovat až do podzimu při zachování stejných hodnot. Pro vynikající jarní očistu celého trávicího ústrojí, ledvin, jater, koneckonců i pleti, stačí po dva týdny sníst denně pár čerstvých lístků. Ty prokrví i kloubní vazivo, pročistí krev a lymfatický systém. Tělu dodáte potřebné vitamíny, zbavíte se jarní únavy dáte svému organismu povel „start!“

Jsou zásobárnou vitamínů, betakarotenu, draslíku, křemíku, vápníku i železa, kromě dalších také tříslovin a silic.

Nedovedete si představit, že budete jen tak žvýkat listy? Mlaďoučké lístky bez mléčné šťávy jsou sladké, zatímco jemně nahořklá chuť dorostlých listů se hodí do salátů, nadrobno nakrájenými listy si můžete stejně jako pažitkou či petrželkou posypat pokrm. Hodí se i do smoothie a koktejlů, přidat je můžete třeba do bílého jogurtu, do těstovin, do polévek.

Kořen

Z těla vyžene odpadní a jedovaté látky kořen, který kromě výše uvedených účinků ostatních částí rostliny pročistí i žaludek, pomůže při lišejích a kožních vyrážkách. Kromě odvodňování, a tím snižování váhy, celkově posiluje imunitu, která může být po zimních měsících oslabená. Zahradníci ví, že vytrhnout či vydloubnout pampelišku i s kořenem nemusí být snadné, protože kořen může být klidně i třicet centimetrů dlouhý. Zahradnictví a hobby markety nabízejí různé vytrhávače (bohužel jen jako prostředek pro „hubení“), nám však můžou pomoci ke zdraví.

Vytáhnout z půdy rostlinku i s celým kořenem je i není snadné

Celou rostlinu sušíme ve stinné místnosti kořenem nahoru, lze ho dosušit v troubě či sušičce. Kořen sbíráme před květem rostliny, než do ní pošle svou sílu, aby živinami zásobil nažky s padáčky, nebo naopak na podzim, kdy se do něho z celé rostliny naopak stahují.

Drcený sušený či krájený kořen (jedna až dvě lžičky) se přelije vroucí vodou a nechá se čtvrť hodiny louhovat. Čaj se pije vlažný, při jarní očistě po dva až tři týdny opět až tři šálky denně. Z mletého kořene lze připravit i velmi chutnou kávu, která neobsahuje kofein, ale zbaví nás únavy a nakopne.

Co ještě pampeliška nabízí?

Kromě pastvy pro včelky a potěšení pro děvčátka, která si z něho pletou věnečky, se vyplatí sbírat i poupata. Zelená a pevná, ještě nenakvetlá, jsou syrová velmi chutná, mírně nasládlá a dodají našemu tělu stejně prospěšné pomocníky pro naše jarní zdraví, jako květy. Játrům prospějeme, pokud denně „slupneme“ pět až šest stonků, neboli stvolů, chcete-li odborný výraz, které se pomalu žvýkají. Cukrovkáři by je měli konzumovat po celý čas květu, neboť významně snižují hladinu cukru.

Nemusíme mít zrovna nějaké zdravotní problémy. Pampelišku léčivou a uzdravující by si v nějaké podobě měl alespoň na jaře zařadit do jídelníčku každý z nás. Užijme si jich, jarních krásek, dokud rostou všude kolem nás, než se jako téměř vyhubený plevel ocitnou na červené listině. Tak hezké příjemné pročišťování, ještě je na to stále vhodný čas.

Zelený trávník na jaře prosvítí stovky střapatých léčivých květů. I vy můžete využít jejich sílu.

