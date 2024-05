Externí autor 5. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Nedostatek pohybu, nezdravá strava, alkohol a stres bývají příčinou zvyšujícího se cholesterolu. Ten je sice v našem těle nezbytný, ale pokud je ho moc, ohrožuje naše zdraví. Pokud se váš cholesterol začíná vymykat kontrole, kromě režimových opatření můžete vyzkoušet i bylinky.

Možná vás to překvapí, ale cholesterol je lidskému tělu vlastní. Patří do něj, protože je to lipid, laicky řečeno zdroj energie, a také pomáhá vytvářet hormony a vyrábět vitamin D. Problém je, když je ho moc, pak vzniká riziko mozkových a srdečních příhod.

Kolik cholesterolu je tak akorát?

Neexistuje jedna konkrétní hodnota, normální hladina celkového cholesterolu se stanovuje podle věku a i v něm je určité rozpětí. Platí, že u dětí a mladistvých do 15 let by to měla být hodnota do 4,4 mmol/l. Ve věkové kategorii nad 15 let a u dospělých je jako normální hladina stanovena hodnota mezi 3,9 – 5,2 mmol/l.

Pokud hladina cholesterolu překročí hodnotu 5,2 – 6,2 mmol/l, jedná se o zvýšený cholesterol. A varovný prst lékař zvedne, když zjistí, že váš cholesterol překročil hranici 6,2 mmol/l.

Není jeden cholesterol

Celkový cholesterol se dělí na HDL cholesterol a LDL cholesterol.

HDL cholesterolu se také říká „hodný“ cholesterol, protože pomáhá tělu zbavovat se LDL cholesterolu. Tomu se přezdívá „zlý“ cholesterol, protože se usazuje v tepnách. Nebezpečí tkví v tom, že když se takový cholesterolový plát uvolní, může cévu ucpat a dojde k závažným zdravotním potížím.

Co dělat při vysokém cholesterolu

Pokud vám lékař předepíše farmakologickou léčbu, je důležité ji dodržovat. Snížení cholesterolu ale můžete napomoci i vy sami. V první řadě je třeba upravit jídelníček, vyhýbat se nadměrnému množství živočišných tuků, zařadit vlákninu, tedy celozrnné pečivo, zeleninu a ovoce. Nezbytný je pohyb a samozřejmě byste se měli vyvarovat stresových situací.

Dobrým pomocníkem mohou být i bylinky, které pročistí játra, v nichž se cholesterol rád usazuje a tím zhoršuje jejich funkci.

Pampeliška

Tahle žlutá kráska není jenom plevel, ale skvělý pomocník, pokud chcete ozdravit játra, snížit hladinu cholesterolu a celkově dát do pořádku trávení. Bylinka se dá zpracovat celá, od květu, přes listy, až po kořen. Právě v něm se nachází nejvíc prospěšných látek. Ideální doba sběru pampelišky probíhá v jarních měsících, kdy je čerstvá a plná síly.

Čaj z pampeliškového kořene

Dostat kořen pampelišky ze země dá trochu práci, která se ale rozhodně vyplatí. Kořen očistíte, omyjete a nakrájíte na malé kousky. Do kastrůlku dáte polévkovou lžíci nakrájeného oddenku, přilijete 3 dcl vody a povaříte asi 5 minut. Po té necháte čtvrt hodiny louhovat. Nálev slijete přes sítko a můžete pít. Nejlépe půl hodiny před jídlem.

Jestliže se rozhodnete vyzkoušet pampeliškový čaj, poraďte se nejdřív s lékařem, protože by některé jeho účinky mohly interagovat s případnými léky. Kromě toho není pampeliška vhodná pro těhotné a kojící ženy.

Kopřiva

Dalším, možná překvapivým bojovníkem s cholesterolem je kopřiva. Současně čistí krev a napomáhá ke snižování krevního tlaku. Kromě jiného zlepšuje i funkci jater, žlučníku a dokonce upravuje metabolismus. Oceníte ji i ve chvíli, kdy máte potíže s nadbytkem vody v těle, protože funguje jako diuretikum.

Kopřivový čaj

Dá se pít ze sušených, ale i čerstvých listů kopřivy, kterou je ovšem třeba trhat na čistém bezprašném místě. Čaj je vhodné užívat 2× denně po dobu 3 týdnů, pak je vhodné udělat alespoň na týden přestávku.

A jak na kopřivový nálev? Hrst omytých kopřivových listů spaříte asi čtvrt litrem vroucí vody a necháte louhovat přibližně 10-15 minut. Následně přecedíte a můžete pít. Neměli byste sladit.

