Zlaté pampelišky v zelené trávě jsou pro nás symbolem léta. Vyvolávají v nás dětskou radost, ať už mezi nimi sedíme, nebo z nich pleteme věnečky. Pampeliška je ale hotový zázrak, protože dokáže zlepšovat naše zdraví. A to, ať už ji máme v salátu na talíři, nebo z ní usrkáváme čaj z hrnečku.

Žluté zlato umí našemu tělu pomoci v mnoha ohledech. Smetanka lékařská je houževnatá rostlina, která se vyskytuje na celé severní polokouli.

Její skvělé účinky na lidský organismus znali ale už staří Římané. První zmínky o této léčivce pocházejí ze 13. století z Walesu. V lidovém lékařství se používá celá rostlinka, tedy její květ, listy i kořen.

Květinka má vysoký obsah aktivních látek, jako jsou fytosteroly, hořčiny, flavonoidy, kumariny a fenolkarbonové kyseliny. Důležité je zmínit vysoký obsah minerálů, draslíku a vitamínů A, B, C a D.

Na podzim obsahují kořeny pampelišky až 40 % inulinu, díky kterému působí ve střevech jako přírodní rostlinné probiotikum. Má tak velmi pozitivní vliv na trávicí systém. Pomáhá udržovat vhodnou kyselost v žaludku.

Královna léčivek

Nejoblíbenější je ale pro své detoxikační schopnosti. Podporuje vylučování škodlivých látek. Tím, že zbavuje tělo těžkých kovů a toxinů, podporuje funkci lymfatických uzlin. Dále odvodňuje tělo, takže ho zbavuje nadbytečné vody.

Při zánětech močového měchýře, onemocnění chrupavek a kostí, se užívá jako čaj. Pampelišce se říká „čistič krve“. Rostlina totiž posiluje játra, ledviny, slinivku a pomáhá při cukrovce. Omlazuje a čistí pokožku, potlačuje také zánět.

Není pro každého

Protože pampelišky obsahují velké množství pylu, mohou způsobovat alergické reakce. Velký pozor by si měly dávat těhotné a kojící ženy, pacienti, kteří berou léky na ředění krve nebo na odvodnění. Je lepší se pro jistotu vyhnout všem produktům z pampelišek.

Kdy se sbírá

Smetánka lékařská se sbírá ideálně na začátku jara a po odkvětu. Sbírá se celá rostlinka. Listy se mohou sbírat stále. Používají se do smoothie nebo třeba do salátů. Květy se sbírájí v počátku rozkvětu, a suší se na výrobu mastí a do bylinných směsí.

Co lze z pampelišky vyrobit

Ze zlaté květiny se dá udělat sirup, posilující nápoj, čaj, likér, pleťová voda, máslo, salát, mast nebo tinktura. Vynikající je pampeliškový med, který má léčivé účinky.

Pampeliškový posilující likér

Likér chutná zejména dětem. Podporuje chuť k jídlu i imunitu. Do litru jablečného moštu přidejte lžičku kardamomu, kmínu, zázvoru a badyánu, hrst pampelišek a listů meduňky. Následně přidejte 5 polévkových lžic medu a svařte. Nechte vychladnout a přeceďte. Slijte do lahve a uchovávejte na temném místě.

Detoxikační životabudič z pampelišky, kopřivy a jitrocele

Jitrocel, kopřivy a pampelišky pořádně properte ve vodě. Poté nechte směs bylin minimálně jednu hodinu namočenou v nové čisté vodě. Následně rozmixujte a přeceďte. Uchovávejte v uzavíratelné lahvi v temnu. Popíjejte po dobu dvou týdnů.

