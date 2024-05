close info Shutterstock.com / 13Smile

Na pampelišku se díváme jako na otravný plevel, přitom je to rostlina plná zdraví. Zkuste sníst jeden květ pampelišky denně a uvidíte, co se stane do měsíce. A kam s ní? Barevně doprovodí zeleninové saláty a slušet bude i jarním polévkám. A to není všechno...

Pampelišky právě kvetou doslova o sto šest. Pokud se rozhodnete je využít k posílení zdraví, pečlivě vybírejte, na jakém místě je budete trhat. Samozřejmě, že nejideálnější je vlastní zahrada. Jestliže tuhle možnost nemáte, sbírejte je nejlépe na louce a vyhýbejte se umístění kolem prašných cest. Vitamínová pampeliška Tahle neprávem zatracovaná bylinka s nádherným žlutým květem je doslova vitamínová bomba. Obsahuje vitamíny A, C, D, a K. A také v ní najdete minerály železo, draslík, hořčík a vápník. Vaše imunita ocení i antioxidanty, zejména beta-karoten a lutein. Pomocník v boji proti zánětu Chronické záněty mohou z dlouhodobého hlediska ohrožovat zdraví a způsobovat řadu závažných onemocnění, kam spadají srdeční choroby, ale také rakovina. Chronickému zánětu se můžete bránit zejména vyváženým stravováním a také tím, že budete do jídelníčku přidávat potraviny, které pomáhají ke zlepšení vnitřního prostředí organismu. Laicky řečeno, proti zánětům bojují. Jednou z takových složek může být právě i pampeliška. Chcete-li se tedy cítit lépe, odhodit únavu a vylepšit své zdraví, konzumujte alespoň jeden pampeliškový květ denně. Nebo ji vyzkoušejte do jídelníčku zařadit i jinak. Pampelišky ovlivňují krevní tlak Obsahují totiž draslík, který funguje jako diuretikum, neboli zbavuje tělo přebytečné vody. Diuretika se také často používají ke kontrole krevního tlaku. Draslík totiž pomáhá tělu snížit sodík, čímž příznivě působí i na krevní tlak. close Magazín Pokud jste se narodili v těchto znameních, gratulujeme. Jste nejlepší lidé z celého zvěrokruhu! Pampeliška může snížit hladinu cukru v krvi Lidové léčitelství doporučuje pampelišku ke snížení hladiny cukru v krvi u lidí s diabetem 2. typu. I proto je pampeliška předmětem řady vědeckých výzkumů a studií, které naznačují, že sloučeniny v pampelišce mohou přispět ke stabilizaci krevního cukru. Recepty z pampelišek Receptů na pampeliškové saláty, čaje nebo polévky je všude dost, ale co takhle zkusit něco méně obvyklého, třeba pampeliškové želé. Nejenom, že ho ocení rodina, protože má vynikající chuť, ale navíc ho můžete využít jako netradiční dárek. A jak na ně? Pampeliškové želé Výroba želé je jednoduchá, i když zpočátku trochu pracná, protože budete potřebovat 4 šálky okvětních žlutých lístků, což je asi 10 šálků květů i se zelenými částmi. Dále si připravte 4,5 šálku cukru, 2 lžíce citrónové šťávy a sáček práškového pektinu. Nezapomeňte na větší hrnec, dlouhou vařečku a sklenice, které by měly být sterilizované. Vlastní příprava želé je velmi snadná. Nejprve připravíte výluh ze žlutých okvětních plátků, který následně použijete k dochucení želé. Doporučujeme nechat ho louhovat přes noc, aby se do něj dostalo co nejvíc pampeliškové chuti. Následně ho přeceďte a rozřeďte vodou na tři čtvrtlitrové šálky. Vlijte do hrnce, přidejte citronovou šťávu, pektin a cukr. Vařte tak dlouho, dokud se želé na zadní straně vařečky nezačne přichytávat a vytvářet velké kompaktní kapky. Když se na povrchu objeví bublinky, odstavte ho ze sporáku, rozlijte do horkých sklenic, ne až do vrchu. Zavřete víčkem a utěsněte. Myslete na to, že… Látky obsažené v pampelišce mohou interagovat s některými léky, a to zejména s léky na ředění krve, některými antibiotiky, diuretiky a léky na srdce a krevní tlak. Proto je vhodné se o konzumaci pampelišek poradit se svým ošetřujícím lékařem. Zdroje: www.thespruceeats.com, www.pilulka.cz close Magazín Jaký máte mít krevní tlak, když je vám 40, 50, 60. Co už je nebezpečné a co ještě ne?

