Jaro je ideální období, jak využít dary přírody k restartu zdraví. Například nejlepší čistič krve teď kvete všude. Uvařte si z něj čaj a pijte šálek denně. A o čem že je řeč? Přece o pampelišce, která teď zdobí nejednu zahradu a louku.

Nezdolný plevel, zlobí se často zahrádkáři. Mnozí netuší, jak moc se mýlí. Pampeliška je totiž léčivá bylinka. A to natolik užitečná, že se o její léčivé vlastnosti zajímají i vědci a vznikla o ní řada lékařských studií.

Bylinka zdraví

Pampeliška obsahuje vitamin A, který má pozitivní vliv na zdraví očí a imunitní systém. Pokud budete sbírat mladé listy, v nich se skrývá vitamin C. Součástí vitaminového koktejlu je i K, neboli vitamin důležitý pro srážlivost krve a zdraví kostí. Do výčtu důležitých látek patří i minerály jako draslík, křemík, zinek, mangan, měď a vápník.



Čistička



O pampelišce se říká, že je čistička organismu. V publikaci známé rakouské bylinkářky Marie Treben se můžete dočíst, že pampeliška čistí krev. Je to tak, že zbavuje tělo toxinů a všelijakých dalších odpadních látek. S krví zbavenou všech balastních látek pak souvisí i další faktory...



Pampeliška například příznivě ovlivňuje trávicí procesy, za což vám poděkují vaše játra, slinivka a žlučník. Jelikož obsahuje látku inulin, snižuje hladinu krevního cukru a to je příznivá zpráva pro diabetiky. Pojďme ovšem dál, protože pampeliška umí snižovat i cholesterol a díky tomu napomáhá ke snížení vysokého krevního tlaku.

Mimochodem, věděli jste, že právě vysoký cholesterol nepříznivě ovlivňuje krevní tlak?

Nelze nezmínit ani její ochranu střev, jelikož poskytuje živiny mikroorganismům, které v nich sídlí. Tím působí probioticky. Díky svým diuretickým schopnostem zbavuje tělo přebytečné vody a tím napomáhá správné funkci dalších orgánů, např. ledvin.

Pampeliškové benefity

Fakt, že pampeliška tzv. čistí krev, s sebou přináší řadu benefitů. Asi nejviditelnějším pozitivním aspektem je zlepšení akné a různých dalších vyrážek. Hubnete? A nejde vám to? Zkuste do pitného režimu zařadit pampelišku, která zlepšuje trávicí procesy a tím zrychluje metabolismus. Uvidíte, jak vám půjde hubnutí samo.

Kde ji sbírat

Ideálně na vlastní zahradě, kde se nepráší, ani nepoužíváte různé postřiky. Z obou důvodů byste se měli vyhnout sběru pampelišky v úvozech cest a na loukách, které někdo obhospodařuje. Dá se totiž předpokládat, že je hnojí…

I květ čistí krev

Každá část pampelišky je vhodná na trochu něco jiného. Jestliže chcete vzít jarní detoxikaci z gruntu a pustit se do očisty krve, jděte na to přes kořen a květ pampelišky a připravte si z nich čaj. Je to snadné. Hrnek vody nalijete do kastrůlku, přidáte lžičku nadrcených kořenů, hrstku nasbíraných květů a necháte krátce povařit, pak zcedíte a můžete popíjet. Případně lze dochutit citronem, medem, skořicí apod.

Myslete na to, že…

...užívání výhod pampelišky vám může přinést i nevýhody, a to zejména v případě, kdy berete léky nebo vás trápí reflux, cukrovka apod. Proto je vždy dobré se o jejích účincích poradit s lékařem.

