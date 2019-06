Pánské módní výstřelky, které muži milují a ženy nesnášejí

Pánská móda sama o sobě nemá možnost takové kreativity, jako dámská. Nebo jsme si to alespoň dlouhé roky myslely. Jak se ale zdá, v posledních pár letech se i muži chtějí cítit smyslně a žádoucně a tak někteří designéři sahají do módního světa žen a vypůjčují si odsud některé módní záležitost. Nedopadá to ale úplně dobře. Dnes vám ukážeme, které módní trendy si vzali muži a ženy to opravdu nenávidí.

Vousy bez úpravy

Je strašně super, když vám, pánové, rostou vousy. Vážně vám tleskáme, ale to neznamená, že si je máte nechat volně běhat po tváři. Vousy, které jsou jen vyrostlé, ale nemají žádný tvar, nebo úpravu, jsou do nebe volající hrůza. Pánové, pokud vám rostou vousy málo, holte se, pokud hodně, věnujte jim jednou týdně pár minut času a trochu si je přistřihněte, anebo zajděte do barber shopu a nechte si je opečovat odborníky.

Kalhoty s nízkým rozkrokem

Tohle je jedno velké ne pro všechny kluky, kterým je více než tři roky. Kalhoty, které jsou trochu níž, budiž, ale "nasrávačky" fakt ne. A to platí i pro holky. Kalhoty jsou od toho, aby měly rozkrok normálně vysoko. Pokud chcete mít kolem sebe volněji, noste sukně, nebo kilty.

Kraťasy

Klasické kraťasy jsou v pohodě. Samozřejmě, že ano. Ale kraťasy, které odhalují skoro celá stehna jsou u pánů prostě no go. Pardon, chápeme, že je vám třeba vedro, ale pořád byste měli zachovat nějaké dekórum a tím by měla být alespoň minimální délka nohavic. Deset čísel nad koleny, ale víc ani ťuk.

Maskáčový potisk

Vzkaz pro všechny lidi, co nosí maskáče ve městě: My vás vidíme! Army styl byl v módě v devadesátých letech, teď už tolik nefrčí, ale přesto si někteří lidé neustále kupují bundy, mikiny, kalhoty atd. a nejlépe to nosí všechno naráz. NE! Jedno velké, do tmy svítící NE! Když už maskáčový potisk, tak v detailu. Drobnosti, ale kalhoty, bunda, tričko a čepice, to je prostě moc.

Murse

Bývaly doby, kdy byla kabelka doménou žen. Pak přišel Joey v jednom dílu Přátel a začal nosit pánskou tašku, která se do dneška přetransformovala v murse (z anglického purse-kabelka). Není to nic moc vzhledného, protože už se nejedná o univerzální tašku přes rameno, ale regulérní kabelku, kterou si "pánové" zavěšují na předloktí. Navíc, co v tom proboha nosí? U žen to chápeme, ale chlap, který většinou potřebuje jen peněženku, telefon a klíče?

Slipy - plavky

Slipy jakožto spodní prádlo, budiž, ale plavky jsou vždycky lepší volnější. Nejhorší je, že když už si někdo z mužů bere plavky à la slipy, nikdy to není ten, co by si je mohl dovolit, ale pravidelně se najde pán s pupíkem, jako kdyby měl za týden rodit. Kluci, trocha sebereflexe.

Super skinny jeans

Ne, ne, ne, ne, ne a ještě jedno obří ne. Skinny jeans jsou už tak dost problém pro většinu pánů, ale super skinny jeans to je to vůbec nejhorší, co si na sebe chlap může vzít. Fakt to není ani hezké, ani sexy a už vůbec to nemůže být pohodlné. Nebo někomu snad přijde normální, když má chlap kalhoty uplejší než jeho přítelkyně?

Trička do V

Malá trička s výstřihem do V jsou v pohodě. Ty mužům vážně sluší, ale to, co je poslední dobou vidět na molech přehlídek, to je trochu moc. Ano Jennifer Lopez má taky takový dekolt u šatů, ale to je Jennifer Lopez. Kluci vážně většina z vás nemá svaly, které by mohla v takových tričkách ukazovat a i kdybyste je měli, tak si je schovejte pro svou dívku, nebo chlapce.

Uggs

UGGs jsou boty, které jsou na venčení psa nebo doběhnutí pro nákup v pohodě, ale určitě by se neměly nosit do města a už vůbec ne v létě. Prostě proč? Ošklivější boty snad ani neexistují a ve chvíli, kdy si ja na nohy vezme muž, je to snad ještě horší. Nechápeme.

Žabky

Jasně, je vedro, asfalt se lepí na podrážky, ale ani v tu chvíli by muži nemuseli nosit žabky. Zvláště ti, kteří mají prsty u nohou porostlé chlupy. Není to zkrátka úplně vhodná obuv. Snad jen na pláž.