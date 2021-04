Co bude, až skončí nouzový stav? S pandemickým zákonem přichází nová omezení

Andrej Babiš

Foto: Profimedia

Lidé v České republice už netrpělivě vyhlíží konec nouzového stavu, který nás omezuje již dlouhé měsíce. Jenže z nouzového stavu přejdeme rovnou do režimu pandemického zákona. Co to pro nás znamená?

Nouzový stav u nás trvá nepřetržitě od minulého roku, o to více lidé doufají, že zákazy s ním spojené brzy padnou. Pro mnoho českých podnikatelů jsou totiž aktuální restrikce doslova ruinující.

Pod nátlakem rozzlobených občanů se vláda rozhodla nouzový stav téměř po půl roce ukončit, plynule ale přejde do pandemického zákona.

„Hlavní rozdíl je v tom, že krizový zákon umožňuje omezování svobody pohybu, což ten pandemický neumožňuje. Právě proto se upozorňuje na to, že až skončí nouzový stav, tak nám zmizí ty uzávěry okresů a zákaz nočního vycházení. Jinak velmi záleží na tom, co se z toho právního rámce využije. Nouzový stav je střecha, na kterou navazuje krizový zákon a z něj vláda vybírá opatření na potírání konkrétní krizové situace, v tomto případě pandemie. Pokud jde o pandemický zákon, tak ten je vyloženě šitý na boj s covidem,“ vysvětlil Blesku ústavní právník Jan Kysela.

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.Zdroj: Profimedia

Pokuty v pandemickém zákoně budou vyšší

Po skončení nouzového stavu sice přestane platit zákaz nočního vycházení a bude opět možnost cestovat mezi okresy, to ale neznamená, že dojde k masivnímu rozvolnění ostatních restrikcí.

Podle Kysely naopak hrozí vyšší pokuty, než jaké byly v nouzovém stavu. „Zatímco u krizového zákona se základní pokuty pohybují kolem 20–30 tisíc korun pro všechny, u pandemického zákona se rozlišuje, jestli se jedná o fyzickou, nebo právnickou osobu. Případně jaký delikt spáchala. V každém případě se pohybujeme v řádech desetitisíců až milionů korun,“ říká právník.

Pro podnikatele navíc pandemický zákon znamená nejistotu ohledně náhrady škod.

Jan Kysela říká, že pandemický zákon bude mít stále vliv na naše životy.Zdroj: Profimedia

Vymáhání náhrady škod nebude pro podnikatele jednoduché

Doposud stát v nouzovém stavu poskytoval krachujícím podnikatelům alespoň základní finanční pomoc. To v pandemickém zákoně už nebude samozřejmostí.

„Co se týče odškodnění, tak tohle je pořád s otazníkem. Myslím si, že pokud úspěšně neproběhnou první soudní spory, tak do té doby nemůžeme tvrdit, že je to snadná cesta, jak se domoci nějaké náhrady škody. Celé je to postavené na tom, že ta škoda má vzniknout v příčinné souvislosti s uplatňováním krizových opatření, což na první pohled vypadá srozumitelně, ale úplně srozumitelné to být nemusí. Soud bude například zkoumat, jaká je to vlastně škoda? Je to škoda, která vznikla tak, že někomu zavřeli restauraci a jim se zkazilo maso? Nebo je to škoda, že zavřená restaurace negenerovala zisk? A jak budou lidé dokazovat, kolik by do té restaurace přišlo hostů? To jsou všechno otázky, na které neznáme odpovědi. Dalším faktorem je to, že by se od té škody měly odečítat ty nejrůznější dotační programy, které na různé podnikatele měly různý vliv,“ vysvětlil Jan Kysela.

S pandemickým zákonem rozhodně nekončí plošné testování ve firmách. „Protože plošné testování má oporu právě v pandemickém zákoně,“ upozornil právník.

Vláda také rozhodla od příštího pondělí otevřít některé obchody a farmářské trhy, o ostatních službách se bude teprve jednat.