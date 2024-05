Externí autor 19. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes se jedná již o jednu z českých filmových klasik. Snímek režiséra Václava Vorlíčka, ve které hraje tolik českých hvězd jako Olga Schoberová, Iva Janžurová, Jiří Sovák, František Filipovský nebo právě i Jiří Hrzán, který je na úvodní fotce, baví lidi dodnes. Poznáte, o který film jde?

Příběh celého filmu je zasazen do ryze fiktivního prostředí. Duo Václav Vorlíček a Miloš Macourek se rozhodli v roce 1970 natočit bláznivou sci-fi komedii, která se odehrává v malém středoevropském království, kterému vládne osvícený král Rosebud IV.

Poněkud komplikovaná zápletka začne divákovi vyprávět příběh o transplantacích lidských mozků. Tím se naplní předpověď astrologa Stuarta Hamplea, kterého ztvárňuje právě Jiří Hrzán. V království krále Rosebuda IV. se tak běžně praktikuje, že se jeden mozek zkrátka přemístí do těla jiného člověka, ať už živého či umělého.

Hrzánovi dali mozek do kusu telecího masa

Sám Hample je nejprve zabit, aby ho pak zachránil jeho přítel Bob, načež se stane vdovou a ve finále se ožení s krásnou herečkou Molly. Tedy alespoň to mu předpovídají hvězdy, ke kterým je tak upnutý.

Mozek Stuarta Hampleyho je tak za pomoci šikovných rukou profesora Somra voperován do umělé dvojnice herečky Kelettiové. Ta totiž byla vymodelována z kusu telecího masa. Výměna mozků byla pro filmaře brnkačka. Vyřešili to tak, že když se jistý charakter ocitl v jiném těle, herci se zkrátka jen navzájem předabovali. Jednoduché a efektivní.

Vorlíček s Macourkem tohoto fištróna používali i ve svých dalších bláznivých komediích. V tomto snímku lze odpozorovat různé prvky a motivy, které se pak u tohoto dua objevují i nadále. Různé přeměny a proměny, transformace a cestování časem – to je přesně to, co tihle dva mají rádi. Stačí si jen připomenout další počiny z jejich dílny, jako je Což takhle dát si špenát, Rumburak nebo Arabela. Ve filmu, o kterém je řeč nyní, je navíc ještě skvěle zapracována postava Jiřího Hrzána, který zde funguje jako spojovací prvek.

Není to ovšem jen Hrzán, který ve snímku podává excelentní výkon. Nesmíme opomenout také dobráckého kuchaře Boba v podání Jana Libíčka, přenádhernou Molly, kterou ztvárnila česká playmate a sexbomba tehdejší doby Olga Schoberová, nezapomenutelná Helena Růžičková jako šílená vražedkyně Fany, a především Iva Janžurová, coby herečka Evelyna Kelettiová.

Janžurová dostala asteroid, Bohdalová měla potíže s Uchem

Janžurová byla ze snímku skutečně nadšená už od samotného začátku. Všechno to začalo, když se jí do ruky dostal scénář.„Přečetla jsem si scénář v autě cestou na zájezd. Jak jsem četla, vzrušením jsem postupně vykřikovala, že je to dvojrole až trojrole,“ která za svůj trojvýkon ve filmu obdržela cenu Stříbrný asteroid na filmovém festivalu v Terstu.

Roli Evelyny Kelletiové, astrologa a vražedkyně měla přitom původně hrát herečka Jiřina Bohdalová. Ta měla ale bohužel zrovna problémy, kvůli filmu Ucho, a tak volba padla na Janžurovou. A ta se této trojrole zhostila skutečně s grácií.

Zde už nejspíše všichni tuší, o jaký snímek se jedná. Ačkoliv se původně natáčel pod pracovním názvem „Kdo chce zabít krále“ a zvažovalo se i „Proboha, snědli jsme Kelettiovou“, světlo světa nakonec spatřil jako Pane, vy jste vdova!

