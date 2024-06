Lahodné víno, sýry, pizza, prosciutto a olivový olej neodmyslitelně patří k Itálii. Místní ho používají do salátů, na pečivo i grilování čerstvě vylovených ryb. Tam ale jeho funkce zdaleka nekončí, protože v kombinaci s čerstvým citronem působí zázračně na naše zdraví.

Není tajemstvím, že středomořským národům se kardiovaskulární choroby téměř vyhýbají. Podle výzkumů na to má vliv právě časté používání za studena lisovaného kvalitního panenského oleje. Olivový olej má stokrát vyšší obsah polyfenolů než rafinovaný olej.

Panenský olej

Flavonoidy, fytosteroly, vitamín E, kyselina olejová, skvalen a jiné bioaktivní látky mají vliv na celkové zdraví. Díky nim mají Italové v pořádku hladinu cholesterolu, a netrpí obezitou. Olej má blahodárné účinky na kardiovaskulární systém.

Obsažené antioxidanty podporují imunitu a úspěšně nás chrání před oxidačním stresem. Polyfenoly chrání náš organismus před volnými radikály, protože je umí čistit. Sečteno podtrženo, kvalitní olej je důležité zakomponovat do své stravy.

Žlutý superhrdina



Citron je bohatý na vitamín C a antioxidanty. Obě tyto složky mají přímý vliv na náš imunitní systém a ochraňují ho před nemocemi. Citronová šťáva podporuje účinky olivového oleje, proto se v Itálii pije pro nás zvláštní kombinace obojího.

Doporučuje se vypít každý den nalačno právě panáka olivového oleje s citronovou šťávou. Nejen, že tento elixír zaktivuje trávicí systém, ale významně podpoří vylučování a detoxikaci. Zdravotní benefity se projeví zejména na játrech.

Detoxikační kúra

Tento jednoduchý recept lze vnímat právě jako detox jater, u kterého vidíme skvělé výsledky. Pomáhá také v prevenci a řešení vzniku žlučových kamenů. Kromě očisty orgánů můžete počítat i s úbytkem hmotnosti.

Olivový olej údajně dodává rychlejší pocit sytosti, a v kombinaci s citronem pomáhá rozložit molekuly tuku. Olej poskytuje naopak zdravé tuky, snižuje cholesterol a odplavuje z těla nezdravé látky a toxiny.

Ve zdravém těle zdravý duch

Na výběru záleží, protože není olej, jako olej. Pokud se rozhodnete pro tuto očistu, je nanejvýš důležití mít ingredience z těch nejlepších zdrojů. Kupujte pouze extra panenský olivový olej, ideálně z bio zemědělství, kde bude záruka jeho kvality.

Stejně by na tom měla být i vaše strava, která by měla pocházet též z těch nejlepších přírodních zdrojů. Základem všeho je vyvážený jídelníček, ve kterém by neměly chybět luštěniny, obiloviny, ořechy, semena, zelenina a občasná živočišná bílkovina.

Mozek v kondici

Nejen, že olej prospěje naší celkové kondici a zdraví, ale skvěle působí i na náš mozek a jeho funkce. Díky polyfenolům totiž úspěšně předchází demenci a Alzheimerově chorobě. Podle výzkumů snižují riziko cukrovky.

Zařazení olivového oleje s citronovou šťávou do běžného života je skvělý start. Myslete na své vylučování v průběhu detoxu, a proto nezapomeňte pít dva až tři litry vody denně. Výsledkem budou nejen vaše znovuzrozená játra, ale celková vitalita a energie.

www.olivum.cz, www.healthline.com