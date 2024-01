Paní Columbová je už dnes téměř terminus technicus, který se používá pro toho, koho ve společnosti nikdo nezná. Vzorem je inspektor Columbo z populárního stejnojmenného seriálu, jehož hrál Peter Falk. I on skrýval doma ženu, nejen seriálovou. Jak vypadá skutečná paní Columbová, Shera Danese Falk?

Shera Danese, narozená 9. října 1949 jako Sherry Lynn Kaminski, si v Hollywoodu razí cestu nejen jako manželka legendárního Petera Falka, ale i jako samostatná herečka. Jejich bouřlivá 34letá společná cesta životem začala v roce 1976 během natáčení filmu Mikey & Nicky v Sherině rodném městě.

Falk byl tehdy ženatý, ale Shera mu učarovala

Falk, tehdy ženatý se svou první manželkou Alyce Mayo, byl Sherou okouzlen na první pohled. Zpočátku váhala, ale nakonec se Shera uvolila a zašla s ním na skleničku. Poté, co se Falk v témže roce s Mayo rozvedl, představil Sheru Hollywoodu. Jako skutečná paní Columbová / Falková se Shera později objevila i v jeho kultovním seriálu Columbo.

close info Profimedia zoom_in Peter Falk jako poručík Columbo

Značný věkový rozdíl nebyl překážkou

Navzdory značnému věkovému rozdílu 22 let se Shera a Peter Falk v roce 1977 vzali. Jejich vztah, kterému se v Hollywoodu nechvalně přezdívalo bojující Falkovi, provázely neustálé hádky, rozchody a usmiřování.

Kromě lesku jejich veřejných vystoupení pár přečkal i bouře svých rozdílných povah a společenských názorů. Jejich láska a nenávist, hollywoodská podívaná, vydržela až do Falkova skonu v roce 2011.

close info Profimedia zoom_in Zlí jazykové tvrdili, že bez slavného Columba by se Shera Danese k herectví pořádně nedostala

Trvalé dědictví a právní bitvy

Poslední zkouškou pro hereckou dvojici byl boj Petera Falka s Alzheimerovou chorobou, o níž se veřejnost dozvěděla v roce 2008. Na Falkově náhrobku je dojemný nápis: „Už tu nejsem. Jsem doma se Sherou.“ Po Falkově smrti Shera zdědila značné jmění. Vyvstaly však právní problémy ze strany Falkových adoptivních dcer, které ji obvinily ze zanedbání péče. Shera však u soudu zvítězila a zajistila si tak místo ve Falkově dědictví.

Hollywoodská cesta Shery Daneseové

Shera Danese zanechala svůj otisk v kultovním televizním seriálu Columbo, kde si zahrála v šesti epizodách po boku svého manžela. Vraha sice ztvárnila pouze jednou, ale její role v epizodách jako Fade in to Murder nebo Murder Under Glass se stala charakteristickým rysem seriálu. Přestože hrála fiktivní vražedkyni, drží rekord v počtu vystoupení v seriálu Columbo.

Shera se po legální změně jména v roce 1974 vydala na hereckou dráhu v roce 1975. Zpočátku se objevovala v populárních televizních seriálech a filmech jako Medical Story, One Day at a Time, Serpico nebo Charlieho andílci. V její filmografii stojí za zmínku nezapomenutelná role po boku Toma Cruise ve filmu Riskantní podnikání (1983) a společný počin s Falkem ve filmu Kontrola (2005).

Podívejte se na video, hovořící o tom, že se všechny Falkovy ženy v seriálu objevily:

Zdroj: Youtube

Co dělá dnes?

Shera Daneseová se nyní, v 73 letech, stáhla ze záře reflektorů a žije v ústraní. Její neochota prozradit podrobnosti o svém soukromém životě podtrhuje její odhodlání chránit si soukromí po skončení bohaté hollywoodské kariéry. A jak dnes paní Columbová vypadá? Podívejte se:

close info Profimedia, © Jill Johnson/jpistudios.com zoom_in Shera Danese Falk se účastní charitativní akce Last Chance For Animals v hotelu The Beverly Hilton v Beverly Hills v Kalifornii 20. října 2019 © Jill Johnson/jpistudios.com

Sheřina kariéra a osobní život zůstávají poutavou kapitolou hollywoodských dějin a nabízejí pohled na složitosti, které se skrývají za veřejnou tváří ikonických osobností.

Zdroje: www.onlymen.cz, en.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.super.cz