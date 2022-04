Je Paní z Elche s helmou potomkem jiné civilizace? Vědci řeší velkou záhadu

Paní z Elche

Při prvním pohledu na bustu záhadné Paní z Elche vás napadne, že vypadá jako legendární princezna Leila z Hvězdných válek. Uši ji zakrývají velká kola, jež rámují malebný obličej. Právě tato zvláštní pokrývka hlavy je pro mnoho badatelů stále záhadnou. Nosila takovou ztracená civilizace nebo dokonce bytosti z jiných světů?

Impozantní socha Paní z Elche byla objevena farmářem Manuelem Campello Esclem v La Alcudia v Elche ve Španělsku v roce 1897. Je vytvořena z vápence, má výšku 56 cm, šířku 45 cm a váží 65 kg. Několik hypotéz naznačuje, že busta zobrazuje maurskou královnu, čarodějnici, mocnou kněžku, návštěvnici z jiné planety nebo kartáginskou bohyni matku Tanit.

Datována je do čtvrtého století před naším letopočtem. Vytvořit ji tak měla iberská kultura, jež obývala Pyrenejský poloostrov v předřímské době železné až do příchodu indoevropských Keltů mezi 9. a 7. stoletím př. n. l. Dávná civilizace za sebou zanechala mnoho zajímavých památek. To, co ale archeology nejvíce překvapuje je fakt, že busta je ve srovnání s dalšími nálezy neporušená. To vede k domněnce, že Paní z Elche byla odněkud záměrně odstraněna a uložena na místo nálezu, aby ji nikdo nemohl najít a zničit.

Paní z Elche

Busta ženy má zřetelné rysy s mandlovýma očima, malým nosem a úzkými rty. Její oděv tvoří tunika, šaty a otevřený plášť. Z uší jí visí masivní náušnice, které sahají až na ramena. Krk jí zdobí náhrdelník. Nejzajímavější jsou však kola, jež lemují obličej. Právě ta rozdmychávají dohady vědců.

Někteří si myslí, že jsou součástí ozdobené helmy a mají symbolizovat hvězdnou oblohu s Měsícem a Sluncem. Nad nimi měla moc dávná bohyně Kartága Tanit. Podle konvenčních teorií jde však o účes. Zatím se totiž nenašly žádné podobné extravagantní kusy oblečení nebo výzbroje.

Další vědci se odkazují na řeckého filozofa Platóna, jež napsal, že bájná Atlantida s nacházela právě v oblasti Pyrenejského poloostrova, kde byla busta nalezena. Paní z Elche by tak měla být potomkem dávné kultury a její helma pokročilým technologickým výdobytkem.

Není jediná

Tuto teorii potvrzují další nálezy, jež iberskou bustu připomínají. V roce 1987 byla na fénickém archeologickém nalezišti Cabezo Lucero ve španělské provincii Alicante objevena Dáma z Guardamaru. Tu zdobí podobné kruhy, náhrdelník a dlouhý plášť. Datována je do roku kolem 400 př. n. l. Socha však byla roztlučena a místy dokonce spálena.

Dáma z GuardamaruZdroj: Flicr.com/Rei Norax

Ještě zajímavější objev byl vykopán v roce 1969 v americkém Richfieldě v Utahu. 12 medailónů zobrazuje stejnou ženu, jejíž hlavu zdobí masivní helma s kruhy, dlouhé náušnice, copy a náhrdelník. Okraje artefaktu lemuje klínové písmo.

Tento nález podporuje teorii o přítomnosti Féničanů v Americe, včetně Brazílie, kde byly nalezeny podobné památky. To naznačuje, že dávná kultura byla mnohem vyspělejší, než se předpokládalo a dokázala přeplout Atlanský oceán tisíce let před Kolumbem. Mohla tak být ve spojení se ztracenou civilizací Atlantidy nebo mohlo jít o její potomky.

