Snad v každém křesťanském kostele najdeme její ikonu nebo sošku. Panna Marie, matka Boží, je totiž symbolem nekonečné víry, lásky a důvěry. Její vzhled se však liší podle toho, v jaké krajině se nachází. Má jak světlou, tak tmavou pleť. Velké i užší oči. Jak tedy vypadala ve skutečnosti?

Nejstarší obraz Nejsvětější Panny Marie se nachází v katakombách Priscilly Via Salaria v Římě a pochází z 3. století našeho letopočtu. I přestože je tato freska téměř neznámá, pro historiky umění a religionisty má nevyčíslitelnou hodnotu. Na základě této ikony je matka Boží po dobu již téměř dva tisíce let zpodobňována jako žena držící dítě.

„Její náruč by se dala připodobnit k trůnu. Ilustruje tak oddanost prvních křesťanů k její osobě,” vysvětluje historička umění z Duquesne university Liz Lev. Bohužel, freska je ve špatném stavu. Tvář Madony tak nelze rozeznat.

Podoba Panny Marie

Skutečnou podobu Panny Marie by tak mohlo prozradit dílo sv. Lukáše. Evangelista byl totiž nejen nadaným lékařem a spisovatelem, ale také malířem. Legenda praví, že to byl právě on, kdo jako první namaloval portrét Ježíšovy matky. Problémem je, že odborníci mají dohromady čtyři artefakty, jejichž autorem by Lukáš mohl být.

Kterou namaloval sv. Lukáš?

Mezi další nápovědy by mohla patřit slova sestavovatele církevních dějin Nicéphora Callista ze 14. století. „Byla průměrné postavy. Její vlasy zářily zlatem a oči měly barvu oliv. Obočí bylo přiměřeně tmavé, nos výrazný a ústa živá. Její obličej nebyl kulatý ani hranatý, ale spíše polodlouhý. Byla nádherná," napsal.

Historici si však tímto popisem nejsou jistí. Podle Nového zákona žila Marie v Nazaretě v Izraeli a pocházela z rolnické rodiny. S největší pravděpodobností tak měla tmavé vlasy a olivovou pleť. Stejně jako ikona Madonna del Rosario, která je podle sběratele umění Paula Baddeho právě původním dílem sv. Lukáše.

Matka Boží

Portrét mladé a velice pohledné ženy je zhotoven starodávnou technikou horkým voskem, jež pochází z Egypta. Styl malby je však považován na syrský. Obraz měl do Říma přinést poutník z Jeruzaléma nebo Konstantinopole v období od prvního do sedmého století našeho letopočtu.

Ikona Madonna del Rosario

Jak tedy Panna Marie vypadala? Na tuto otázku nelze s jistotou odpovědět. Podle Liz Lev je mnohem důležitější odkaz, jenž biblická postava přináší. Proto není její podoba ustálená ani ve zjeveních, která hlásí svědci po celém světě.

