Móda 70 let: Směšné trendy, které hýbaly Československem. Co jste nosili vy?

Symbolem 70. let byla disco hudba a tak zvláštní "unisex" oblečení, že jste často nemohli odlišit kluka od holky, dokud jste je neoslovili. Pánům nepomohl ani knírek pod vousy, když na sobě měli košili s vytahaným límcem a zvonáče.

Nespoutaný život mladých pokračoval i do 70. let. S příchodem disco hudby se každý chtěl lesknout a vůbec nevadilo, jestli jste holka, nebo kluk. Hlavní byly barvy, kalhoty do zvonu a pro ty největší tanečníky co nejvíc flitrů, aby mohly odrazit všechna světla disko koulí. Třpytky se zašívaly do košil i kalhot a stylem se nadšenci módy chtěli alespoň trochu přiblížit ikonickým skupinám té doby ABBA a Bee Gees, které udávaly směr.



Jak to ale v našich končinách bývá, bujará móda západu se do Československa dostávala pomalu a v limitovaném množství. V obchodech se teprve doprodávaly modely minulé dekády, a spolehnutí tak bylo jen na dámy a jejich umění na šicím stroji. Chlapi konečně nevrčeli, když žena u šití trávila celý den, díky ní si mohli do města vzít kalhoty s vysokým pasem a v zimě tlusté barevné svetry s nejrůznějšími vzory.A co se týče společenského oděvu, i ten zaznamenal krátkodobou proměnu. Žádný rukáv nebyl dostatečně dlouhý, to stejné by se dalo říct i o šířce nohavic. Hitem doplňků byly zase široké kravaty nebo barevné motýlky. Návrat do minulosti jsme pro vás připravili v naší galerii.