Pravidla mužské módy: Z neupraveného balíka elegán jen s tím, co máte v šatníku

V médiích i internetových diskuzích často slyšíme kritické hlasy, že se čeští muži neumějí oblékat. V létě nasadí plandavé bermudy a vytahané tričko, ať je jim dvacet, nebo třeba padesát, a doplní je rozšmajdanými botami a ponožkami do půl lýtek. Stačí přitom velice málo, a z neupraveného "balíka" se může stát elegán.

Vynecháme teď obleky a vůbec formální oblečení, které nosíte do práce, a nebudeme hovořit ani o outfitech, v nichž na chatě vozíte hnůj. Zaměříme se čistě na ležérní, nedbalou eleganci, jež se hodí k procházkám po městě, k turistickým výletům, ale i na návštěvu příbuzných, na večírek s přáteli nebo na rande s dámou vašeho srdce.

Pánská móda trendům nepodléhá tolik jako ta dámská, každý muž si může najít svůj styl. Důležité ale je, abychom nosili takové oblečení, které nám padne přesně na tělo. Příliš upnutá trička a džíny mohou působit úsměvně hlavně na starších pánech, plandavé outfity zase vypadají neupraveně. Ženy mají bystré oko a okamžitě si všimnou, že vám "visí zadek" nebo že "čekáte velkou vodu".

Módní policie často stíhá šortky a bermudy; je to tím, že mužské nohy obvykle nepůsobí takovým estetickým dojmem jako ty ženské, zvláště pokud nejsou zrovna symetricky tvarované a pokrývá je husté ochlupení. Přesto se v horkých letních dnech nemusíte pařit v džínách ani v látkových kalhotách, stačí, když si pořídíte kraťasy s délkou těsně pod kolena. Vypadá to prostě lépe. Co se týče věku, obecně platí, že čím starší muž, tím více by měl své nohy zakrývat.

Obepínavá trička se hodí pro muže s atletickou postavou; pánové hubení nebo naopak chlapíci s několika kily navíc by měli vsadit na volnější střihy a neformální košile. U košil pak hodně záleží na barvě, vzoru a materiálu. Štíhlým mužům sluší asi každá, zatímco pánové při těle nic nezkazí košilí v tmavém odstínu a z hrubšího vlákna. Košile mají výhodu, že je lze nosit zastrčené do kalhot (nezapomeňte na pásek!) i volně splývající přes pas. Hodí se ke každé příležitosti a vypadají atraktivně na mužích jakéhokoli věku.

Ženy naštěstí obvykle od mužů nevyžadují, aby honili high cotour, ale udělá na ně dojem, když je muž čistý, upravený a příjemně voní. Kapku inspirace, jak se v létě obléknout atraktivně, a přitom pohodlně, naleznete ve fotogalerii.