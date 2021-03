Kdo byl papež Johannes Anglicus? Zřejmě vzdělaná a ctižádostivá žena

Papežka Jana rodí na ulici před očima šokovaných duchovních.

Středověké legendy vyprávějí příběh o papežce Janě, která se dlouhá léta vydávala za muže, až najednou cestou z Baziliky svatého Petra uprostřed davu začala rodit dítě. Novodobí historici příliš nevěří, že se něco takového mohlo opravdu odehrát. Objev mincí z 9. století však pravdivosti legendy nahrává.

Dokážeme si představit, jaký poprask by ve svaté církvi vyvolalo zjištění, že na papežský stolec usedla žena přestrojená za muže. Dcera Evy, která svedla Adama ke hříchu a napříště směla komunikovat s Bohem jen prostřednictvím svého manžela! Bytost ženského pohlaví, jež měla ve středověké společnosti i v církevní hierarchii zásadně podřadné postavení…

Kdyby se byl takový skandál opravdu odehrál, církev by se jistě snažila vymazat omyl z paměti lidstva. Přežily by jen ústně podávané legendy. Možná se to stalo právě v případě tajemné Jany, která údajně v letech 856 až 858 zastávala funkci papeže pod jménem Johannes Anglicus.

Podle kroniky Martina z Opavy sepsané ve 13. století se Jana narodila v německém Mainzu a od mládí měla "zvláštní zálibu v nošení mužských šatů". V mužském úboru pak odcestovala do Atén, kde získala neobyčejné vzdělání a svými znalostmi následně okouzlila celý Řím. Coby učitelka se zde těšila takové vážnosti, že byla zvolena papežem. Nikdo přitom netušil, že je ženou.

Během svého pontifikátu otěhotněla se svým společníkem a přímo na ulici porodila dítě. Rozhořčený dav ji za to na místě ubil k smrti a církev její jméno ze seznamu římských biskupů vyškrtla. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Historici se dnes přiklánějí k názoru, že příběh vznikl až v období vrcholného středověku jako satira kritizující pokrytectví římskokatolické církve. Australský archeolog Michael Habicht se ale domnívá, že existenci ženské papežky by mohly potvrdit nedávno nalezené denáry s monogramem dosud neznámého papeže Jana.

Habicht je porovnal s mincemi přisuzovanými období vlády papeže Jana VIII. (872-882) a dospěl k závěru, že jde o zcela odlišný design. "Mince musely patřit jinému papeži jménem Jan; možná to byl právě Johannes Anglicus, tedy potenciální papežka Jana," uvedl vědec. Vzhledem k tomu, že žádný další Johannes se v oficiálním seznamu papežů z 2. poloviny 9. století nevyskytuje, nabízí se možnost, že šlo opravdu o nějakou "černou ovci", na níž se mělo zpětně zapomenout. Třeba právě kvůli nepřijatelnému pohlaví. (Zdroj: www.livescience.com)