Chtělo by se říct, s paprikou nejdál dojdeš. Tahle běžná česká zelenina je totiž doslova elixír dlouhověkosti. Nejenom že posiluje cévy a mírní bolesti žil, ale také zpevňuje šlachy a má například pozitivní vliv na zdraví očí. A to není všechno.

V první řadě je třeba říci, že papriky se mohou chlubit dlouhou kulturní historií, která sahá tisíce let do minulosti, a byly široce domestikovány dávno před objevením Ameriky. Nicméně právě odtamtud je jako první přivezl Kryštof Kolumbus. Jako první začali pěstovat papriky Španělé, nejenom pro jídlo, ale také z nich vyráběli chilli, které nahrazovalo tehdy drahý pepř.

Podívejte se, proč mít tuto oblíbenou zeleninu neustále na talíři.

Posilují cévy, mírní bolesti žil, zpevňují šlachy

O paprikách je známo, že obsahují dvakrát víc vitaminu C než pomeranče. A pokud zvolíte červenou variantu, dostanete ho do sebe dokonce třikrát víc. Právě vitamin C je nesmírně důležitý pro výživu cév a zlepšování pevnosti vazivové tkáně. Stejně tak ulevuje i bolavým žilám a předchází jejich zánětům. A nezanedbatelné nejsou ani další nutriční látky.

Karotenoidy na oči

Věda zjistila, že konzumace dvou karotenoidů, luteinu a zeaxantinu, může za určitých okolností zlepšit zdraví očí. Právě červené papriky jsou bohaté na tyto látky, spolu s dalšími živinami, například již zmíněným „céčkem. Pokud budete pravidelně konzumovat potraviny bohaté právě na karotenoidy, snížíte riziko makulární degenerace a katarakty neboli šedého zákalu.

Nízká pravděpodobnost anémie

Toto onemocnění krve bývá časté zejména u žen a dívek v reprodukčním věku. Je důsledkem nedostatku kyslíku v krvi a vyvolává ho nedostatek železa. Papriky sice obsahují tento minerál jen poskrovnu, ale zato mají ohromnou zásobu vitaminu C, a ten, jak známo, zvyšuje vstřebávání železa ve střevech, takže dochází k jeho většímu příjmu do organismu. A pak je důležitý i vitamin B6, který je nezbytný k tvorbě hemoglobinu, tedy bílkoviny, jež přenáší v těle kyslík.

Ochrana před chronickými onemocněními

Papriky jsou bohaté na antioxidanty, které chrání organismus před oxidativním stresem, jenž vyvolává například srdeční choroby a může být i příčinou rakoviny. Kromě „céčka“ se v paprikách vyskytuje i vitamin E a betakaroten a nezbytné je i velké množství polyfenolů, kam patří již zmíněný lutein, quercetin a kapsantin vyskytující se zejména v červených paprikách. Papriky tak nabízejí silnou protizánětlivou obranu, což souvisí i s menším výskytem chronických onemocnění.

Paprika na paměť

Podle některých studií se zdá, že konzumace paprik může podpořit prevenci ztráty paměti u lidí s Alzheimerovou chorobou. Výzkumy naznačují, že sloučeniny ve zralých paprikách inhibují enzym, který uvolňuje amyloidní proteiny, tedy látky, které se hromadí kolem nervových vláken a tím přispívají k riziku Alzheimerovy choroby.

Udržuje stabilní hladinu cukru v krvi

Podle další studie to vypadá, že paprika pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Konkrétně k tomuto efektu přispívají polyfenoly, které se nacházejí právě v paprikách a mají příznivý vliv na hladinu krevního cukru. K tomu, zda to tak je, ale bude pochopitelně třeba i řada dalších výzkumů, které by pak daly i odpověď na základní otázku, kolik potravin s polyfenoly je třeba sníst, aby přinášely tělu efekt.

Jak jíst papriky

Ideálně jsou nejlepší čerstvé. Můžete je ale dusit, zapékat, připravovat z nich různé saláty. Pokud máte paprik dost, dají se zpracovat jako naložené na mnoho způsobů.

