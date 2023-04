Kultura Paracas po sobě nezanechala mnoho. Jen tkaniny, do kterých balila mumie zesnulých, keramiku a také neobvykle prodloužené lebky. Vzbudily řadu domněnek o jejím mimozemském původu. Rekonstrukce tváře paracaské dívky ukazuje, že byla opravdu „nadpozemsky“ krásná, ač z vesmíru nepochází.

Záměrné deformace

Od nepaměti chtěli ženy i muži splňovat ideál krásy dané kultury a doby. Byli kvůli tomu ochotní podstoupit záměrné, často velmi bolestivé deformace různých částí těla. Kvůli kráse některé kultury užívaly techniky k prodloužení krku, roztahování rtů nebo natahování uší. Ve starověkých kulturách se protahovaly lebky. Archeologické nálezy a ostatky v pohřebištích napříč světem ukazují, že deformace lebek byla běžná u mnoha kultur. Dětem se pár týdnů po narození začaly přikládat na hlavičku dlahy, které se pevně stahovaly obvazy, nebo se tvarovaly různými páskami. Techniky se lišily v závislosti na požadovaném prodloužení nebo zploštění. Vytvarované lebky byly symbolem vysoké postavení a vznešenosti. Důvod, proč byly znakem výjimečnosti, ale není zcela jasný a je stále předmětem bádání.

Peruánští Paracasové

V letech 1927-1928 peruánský archeolog Julio C. Tello vykopal v pohřebišti Wari Kayan v oblasti Ica na peruánském poloostrově Paracas přes čtyři sta mumií s prodlouženými lebkami. Ty se naprosto lišily od „prodlužování“, které bylo známé. Měly jakýsi podivný kapkovitý, dá se říct kuželovitý tvar, byly mnohem protáhlejší. Vykazovaly i další anatomické zvláštnosti, jako třeba neobvykle velké oční důlky. Tyto znaky spolu s nezvykle vysokým výskytem mumií s dlouhými lebkami na jednom místě pak dlouhá léta vedly k názoru, že jsou Paracasové mimozemského původu. I když tento názor částečně přetrvává, žádná důvěryhodná publikace ani zdroj nepotvrdily, že by tyto lebky patřily mimozemským bytostem.

Video ukazuje prodloužené lebky kultury Paracas:

Zdroj: Youtube

Kultura Paracas obývala dnešní oblast Ica v Peru přibližně v období 800 až 100 let př. n. l. Vykopávky ukázaly, že pohřbívala své mrtvé v sedě. Tělo bylo zabalené do mnoha vrstev složitých, zdobených a jemně tkaných textilií ovázaných provazem, aby se tělo udrželo v dané poloze. Zesnulí byli oblečení do pestrých šatů s čelenkami. Muže i ženy zdobily zlaté a perličkové šperky, těla měla tetování. K hrobovým darům patřila keramika, potraviny, koše a zbraně. Některé hroby se používaly opětovně a předpokládá se, že se lebky předchozích nebožtíků používaly k rituálům, pak byly znova pohřbené.

V následujícím videu se podívejte na rekonstrukci tváře:

Zdroj: Youtube

Lebky z Paracasu jsou vystavené v Národním muzeu archeologie, antropologie a historie Peru v Limě.

Rekonstrukci tváře zhruba šestnáctileté dívky zveřejnil na svém YouTube Brien Foerster, americký výzkumník a autor mnoha knih o starověkém Peru, Bolívii, Mexiku, Egyptě a dalších dávných civilizací. Několikrát vystoupil v televizním seriálu Starověcí mimozemšťané a v mnoha televizních a rozhlasových pořadech. O skryté historii megalitických nalezišť zveřejnil přes 850 videí.

eu.usatoday.com, louiswolf.com, en.wikipedia.org, www.iflscience.com