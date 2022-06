Testy DNA slavných protáhlých lebek vnesly do případu jen další nejasnosti

Elena Velímská

Každý z četných nálezů lebek neobvyklého tvaru z mnoha míst světa vždycky vzbudil spekulace o mimozemšťanech. Dnes se ví, že lebeční anomálie vznikaly záměrnou deformací hlaviček „lidských“ dětí v útlém věku. Zkoumání lebek z peruánského Paracasu však tentokrát přinesla skutečně neobvyklá zjištění…

Andská kultura Paracas

Vykopávky z jeskyní hory Cerro Colorado na poloostrově Paracas ukazují, že andská kultura Paracas žila v letech 800 př. n. l. až 100 př. n. l. Uměla dobře hospodařit s vodou a využívat zavlažovací systémy. Ovládala tkalcovské techniky, propracovaný styl pletení a uzlování (en.wikipedie). Na konci 20. let minulého století peruánský archeolog J. Tello objevil v pohřebištích na tři sta lebek kónického tvaru. Až do nedávna se věřilo, že patří mimozemšťanům. I navzdory vědě byli také mnozí přesvědčeni, že nefilům, biblickým tvorům z knihy Genesis. Na toto téma se objevila spousta webových článků.

Zkoumání DNA

Před pár lety poslal ředitel Muzea historie Paracasu pár vzorků úlomků kostí, zubů a vlasů genetické laboratoři, která kvůli objektivnosti neměla informace o jejich původu. Testy DNA však vyvolaly o původu paracaských lebek jen další pochybnosti. Genetik, který je předběžně zkoumal, prohlásil, že obsahují mutace mitochondriální DNA, které nebyly zaznamenány u dosud žádného známého druhu člověka nebo primátů. I následná zkoumání vedla k domněnkám, že lebky patří neznámé mimozemské civilizaci. Vzorky byly poté odeslány na nezávislá zkoumání do laboratoří v Kanadě a USA s informací, že pocházejí ze starověké mumie. Tam vědci zjistili, že jsou evropského či blízkovýchodního původu. Peru ale leží v Americe! Lebky dále zůstávaly záhadou…

Neznámé „záměrné“ deformace?

Jisté je, že Paracaská kultura upravovala dětem tvar lebky. Archeologické nálezy záměrné deformace omotáváním hlaviček látkami a upevňováním dřevěných desek z jiných míst ukazují, že neměnila rysy obličeje. Paracaské lebky ale mají neobvykle výrazné lícní kosti, zvláštní oční důlky, lebka samotná je delší než u jiných nálezů. Jeden z výzkumníků L. A. Marzulli také poukazuje na polohu velkého týlního otvoru, zcela odlišnou, než má člověk. Je i menší a nemá spojovací kůstku. Domnívá se, že nevzniknul úpravou lebky, ale že by mohla být genetickou vadou. Deformaci lebky může způsobit nemoc kraniosynostóza, kdy dochází ke srůstu temenních kostí. Zde však nebyla prokázána. Ale Marzulli se přesto nedomnívá, že jsou lebky mimozemského původu.

A do třetice

V únoru 2022 vyšel na stránkách LiveScience článek o novém objevu. V jedné z paracaských lebek uložených v americkém Osteologickém muzeu byl nalezen kovový implantát. Odborníci zatím jeho pravost zkoumají, nebylo provedeno žádné datování pomocí uhlíku. Někteří vědci se domnívají, že je implantát padělek. Profesor antropologie Tulane University v Louisianě J. Verano řekl „… kovový implantát může být novodobým padělkem, aby se lebka stala cennějším sběratelským předmětem… mohl být vložen před mnoha desítkami let, ještě předtím, než ji vlastnilo muzeum…“ Pokud by se však pravost implantátu prokázala, mohl to být jeden z prvních důkazu starověké chirurgie.

Jsou tedy paracaští obyvatelé z jiné planety?

Novodobou senzaci, že jde o lebky mimozemšťanů, rozpoutal pseudovědec B. Foerster, který vystupoval v nevědeckém pořadu History Channel Ancient Aliens. Jméno genetika, který údajně zjistil, že nejsou lidského původu, odmítla společnost, která ho uváděla, zveřejnit. Lebky jsou ale lidské. Záhadou však přesto zůstává dosud neznámý způsob jejich prodlužování., i jak a kdy se Paracasové dostali do Ameriky. A důvod proč záměrně tvar lebky deformovali? Může jich být víc. Vědci se domnívají, že člověk s podlouhlou lebkou byl krásný, protože se podobal bohům. Jak však staré civilizace v mnoha koutech světa věděly nebo se domnívaly, že má bůh podlouhlou kónickou hlavu?

Lebky z Paracasu jsou vystaveny v Národním muzeu archeologie, antropologie a historie Peru, které se nachází v peruánské Limě.

