Paraglidisté vidí svět z nečekané perspektivy. Často je proto překvapí to, co se pod nimi děje. Své může vyprávět Američan Alex Lang, který se chtěl podívat na vrcholky egyptských pyramid. Zjistil, že i přestože se na ně nesmí šplhat, jeden z toulavých psů zákaz ignoroval.

Přelet nad monumenty, jako jsou starověké pyramidy v Gíze, patří mezi vyhledávané zážitky turistů s dobrodružnou povahou. Tato kratochvíle je nabízená jak začátečníkům, tak pokročilým paraglidistům.

Neobvyklý pohled na rozlehlou planinu s tyčícími se památkami si chtěl dopřát také Alex Lang z Atlanty. Jak se ukázalo později, na svou dovolenou v Egyptě rozhodně nezapomene.

Kdo to tam štěká?

Slunce právě vycházelo nad obzor, když se Alex vznesl nad tisícileté monumenty. Zapnul kameru a užíval si prostor kolem sebe. Mířil právě k Chufuově pyramidě, když si na jejím vrcholu všiml neobvyklého pohybu.

To se mu zdálo divné. Na tzv. Velkou pyramidu je totiž zakázáno šplhat. Je 138,8 metrů vysoká, sklon jejích stěn je přibližně 51°50´ a výška jednotlivých bloků je v rozmezí od 50 do 150 centimetrů. Cesta na její špici tak není jednoduchá.

Zdroj: Youtube

Avšak, něco na starověké památce opravdu bylo. Lang ale stále netušil co. Přiblížil tak záběr své kamery co nejvíc. Když se nacházel přímo nad jejích vrcholem, bylo mu to jasné. Kamenné bloky očichával pes.

„Běhal sem a tam a pak štěkal na ptáky,” popisoval instruktor paraglidingu Marshall Mosher, který si ho také všiml. „V tu chvíli jsem si jen říkal, jak se tam dostal a zda tam neuvízl,” přiznal se.

O pár minut později však vzniklo nové video, jak pes vesele poskakuje z bloku na blok a míří směrem na pevnou zem. Vypadalo to, jako kdyby výlety na egyptské památky prováděl pravidelně.

Zdroj: Youtube

Pes, hvězda internetu

Video Alexe Langa se ihned po zveřejnění stalo virální. Uživatelé sociálních sítí vtipkovali, že jde o staroegyptského boha Anúbise, průvodce podsvětím se psí hlavou, další ocenili bezprostřednost tvora, který vyšplhal na významnou památku jen, aby si mohl užít výhled od okolí.

„Chápu, že se tam vydal,” říká Mosher. „Podle mě jde o nejlepší stanoviště, pokud chcete zjistit, co se kolem vás děje,” směje se.

S největší pravděpodobností jde o toulavého psa z nedaleké Káhiry. Čísla ukazují, že se jich po městě pohybuje přibližně milion kusů. Některé údaje však naznačují, že jich je až 15 milionů.

Zdroje: www.washingtonpost.com, www.edition.cnn.com, www.holidaytours.one, www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.cs.wikipedia.org