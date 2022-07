Vesmír má možné dvojče, které umí vrátit čas pomocí obřího zrcadla, míní vědci

Natálie Borůvková

Co když má náš vesmír dvojče, které běží v čase pozpátku? Ačkoli to zní absurdně, vědci se domnívají, že existence takového vesmíru by mohla vysvětlit skutečně mnoho vesmírných záhad.

Teorie "antivesmíru" předpokládá, že původní vesmír byl malý, hustý a velmi horký. Pojetí času v tomto vesmíru bylo symetrické. To znamená jednolitost jak v čase zpětném, tak i v tom, jdoucím kupředu.

Vesmír a jeho "dvojče"

Demystifikace temné hmoty, která dlouho sužovala vědce svou nejasností, by tak díky této teorii mohla konečně spatřit světlo světa. Záhada by tak byla vyřešena. Pokud má vesmír, jehož jsme součástí, skutečně dvojče, kde čas plyne pozpátku, pak je temná hmota v podstatě jinou verzí částice zvané "neutrino". Ta by pak mohla existovat právě pouze v tomto dvojčeti nacházejícím se ve vesmíru.

Kromě toho tato teorie předpokládá, že vesmír po velkém třesku neprošel obdobím "inflace". Obdobím, které bylo typické pro masivní rozpínání. Pronásledováním gravitačních vln nebo hmotnosti neutrin by tak vědci mohli odpovědět na otázku, zda tento anti-vesmír skutečně existuje.

Nalézt řešení by se tak mohlo pomocí symetrie, která je všudypřítomná v celém vesmíru.

Základní symetrie ve vesmíru se nazývá symetrie CPT, kde C znamená náboj, P paritu a T čas. Vědci předpokládají, že abychom ve vesmíru zachovali symetrii CPT, musíme mít zrcadlový vesmír, který by vyvažoval ten náš.

Pokud tedy oba vesmíry vložíme na pomyslné misky vah, měly by i oni dodržet symetrii CPT. To lidově řečeno znamená, že by v našem vesmíru existoval jeho neviditelný druh, schopný ovlivňovat ten náš prostřednictvím gravitace… což zní podobně jako temná hmota.

Přístup k tomu dvojčeti by však navždy zůstal zapovězen. Důvodem je jeho existence "za" naším velkým třeskem, tedy před vznikem našeho vesmíru.

Obří zrcadlo a návrat v čase

Žijeme v rozpínajícím se vesmíru. Ten je plný částic, které dělají spoustu zajímavých úkonů. Díky nim se vývoj vesmíru posouvá kupředu. Pokud rozšíříme koncept symetrie CPT na celý náš vesmír, musí se dosavadní pohled na něj zcela změnit.

Aby se zachovala symetrie CPT v celém vesmíru, musí existovat zrcadlový vesmír, který by vyvažoval ten náš. Částice tohoto zrcadlového dvojčete by byly opačné a sám by běžel pozpátku v čase. Tím by došlo k rovnováze požadovaného CPT.

Vědci tuto myšlenku stále zkoumají. Nyní došli k několika závěrům. Díky nim zjistilii, že všechny tři známé druhy levotočivých neutrin jsou svými vlastními antičásticemi. Na rozdíl od normálních částic, jako jsou elektrony. Ty podle nich mají protějšek antihmoty zvaný pozitron.

Vesmír, který respektuje CPT, zná tři druhy neutrin: elektronová neutrina, mionová neutrina a Dowova neutrina. Všechny tři jsou levotočivé. Ostatní částice, které fyzika zná, mají však levotočivé a pravotočivé varianty. Aby se tedy teorie o dvojčeti potvrdila, je nyní nutné prokázat, zda vesmír obsahuje neutrina, mající právě pravotočivý charakter.

