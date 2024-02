Paracetamol se nachází téměř v každé domácí lékárničce jako lék na řadu běžných onemocnění. Volně prodejný lék, nabízí úlevu od příznaků spojených s nachlazením a chřipkou, horečkami, bolestmi hlavy a kloubů. Víte, že může vaše zdraví při překročené dávce i poškodit.

Ačkoli je paracetamol chválen pro své analgetické (tlumící bolest) a antipyretické (snižující horečku) vlastnosti, a dokonce i pro schopnost otupit emocionální extrémy, je nezbytné přistupovat k jeho užívání s opatrností kvůli možným rizikům spojeným s nesprávným dávkováním.

Dodržovat dávkování je základ

Pohodlnost a dostupnost přípravků s účinnou látkou paracetamol může vést k tomu, že někteří přehlédnou důležitost dodržování doporučeného dávkování. Překročení pokynů uvedených v příbalovém letáku léku nejenže nezvyšuje jeho účinnost, ale může také vést k otravě, přičemž hrozivým možným následkem je selhání jater.

Toto riziko se neprojeví okamžitě a vyžadovalo by konzumaci více balení najednou; časté nesprávné užívání se však může v průběhu času kumulovat a vést k závažným zdravotním problémům.

Podívejte se na toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Kolik je správně?

Pro dospělé a osoby starší 15 let s hmotností vyšší než 50 kg je bezpečný limit (při užívání léku o síle 500 mg) až 8 tablet během 24 hodin, přičemž nesmí být užity více než dvě tablety současně a mezi jednotlivými dávkami musí být minimální interval 6 hodin.

Dávkování u dětí je upraveno podle věku a hmotnosti, přičemž je zdůrazněna nutnost lékařské konzultace u dětí mladších šesti let, aby se předešlo nevhodné samoléčbě. Je to i jeden z důvodů, proč se paracetamol dětem podává často ve formě sirupu.

U dětí je nutné při podání paracetamolu zohlednit věk a hlavně váhu dítěte. Obecné doporučení uvádí dávku paracetamolu o množství 10 až 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti dítěte. Tato jednotlivá doporučená dávka by se měla podávat podle potřeby 3 krát, maximálně však 4 krát za den. Dodržovat by se měl 4 až 6hodinový odstup od dávky předešlé. Celková denní dávka paracetamolu u dětí by rozhodně neměla překročit 60 mg/kg/den. Pokud si nejste jistí, jak paracetamol dětem dávkovat, poraďte se s lékařem, nebo farmaceutickým pracovníkem.

Výjimky – kdy být obzvláště opatrný

Zvláštní opatrnost se doporučuje těhotným a kojícím ženám, u kterých se sice občasné užívání paracetamolu považuje za obecně bezpečné, ale pro zmírnění případných rizik se doporučuje konzultace se zdravotnickým pracovníkem.

Doktorka Emily Johnsonová, specialistka na farmakologii, zdůrazňuje důležitost dodržování předepsaného dávkování: „Paracetamol je sice účinný a široce používaný, ale při nesprávném použití s sebou nese značná rizika. Je nezbytné, aby jednotlivci dodržovali doporučené pokyny, aby se vyhnuli vážným zdravotním komplikacím. Pokud si nejste jisti vhodným dávkováním pro vaši situaci, vždy se poraďte se zdravotníkem.“

close info shutterstock / shutterstock zoom_in Hranice mezi léčebnou a toxickou dávkou paracetamolu je relativně úzká.

Nejen tablety!

Je také nezbytné si uvědomit, že paracetamol je běžnou složkou různých dalších léčivých přípravků, včetně některých nápojů a sirupů proti nachlazení.

Tato různorodost forem výrobků může vést k náhodnému předávkování v případě kombinace s tabletami paracetamolu, a tím k překročení bezpečné hranice příjmu této účinné látky. Pokyny k dávkování vždy vyhledejte na obalu a v případě pochybností o kombinaci léků se poraďte s lékárníkem.

Ačkoli paracetamol poskytuje účinnou úlevu od různých příznaků, je nezbytné věnovat pečlivou pozornost dávkování. Dodržování pokynů zajišťuje prospěšnost léku bez rizika nežádoucích zdravotních účinků, zejména s ohledem na možnost poškození jater při předávkování.

Stejně jako u všech léků je třeba v případě pochybností vyhledat odbornou lékařskou pomoc, aby bylo zajištěno bezpečné a účinné užívání.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.denik.cz, leky-volne-prodejne.heureka.cz, www.wikiskripta.eu