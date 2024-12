Externí autor 1. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Egyptské pyramidy fascinují lidstvo už tisíce let. Nyní se zdá, že jich může být mnohem více, než jsme si dosud mysleli. Amatérská archeoložka Angela Micol z Severní Karolíny pomocí Google Earth objevila dvě místa v egyptské poušti, která by mohla skrývat dosud neznámé pyramidové komplexy.

Nečekaný objev z pohodlí domova

Angela Micol, která se sama označuje za „satelitní archeologickou výzkumnici“, se již více než deset let věnuje zkoumání satelitních snímků pomocí Google Earth. Už v roce 2012 učinila překvapivý objev, který vzbudil pozornost médií i odborníků. „Snímky mluví samy za sebe. Je velmi zřejmé, co by tyto lokality mohly obsahovat, ale je potřeba terénní výzkum, aby se ověřilo, zda se skutečně jedná o pyramidy,“ uvedla Micol na svém blogu.

Žena identifikovala dvě místa vzdálená od sebe přibližně 145 kilometrů, která vykazují neobvyklé útvary a orientaci.

Dvě lokality

První lokalita se nachází v Horním Egyptě, asi 19 kilometrů od města Abu Sidhum na Nilu. Na snímcích jsou patrné čtyři pahorky s větší trojúhelníkovou plošinou. Komplex je uspořádán ve velmi jasné formaci a rozprostírá se na ploše přibližně 190 metrů čtverečních, což je třikrát více než Velká pyramida.

„Jedna ze struktur má výrazné čtyřstranné, komolé, pyramidální tvary o šířce přibližně 43 metrů,“ popisuje Micol.

Druhá lokalita leží 145 kilometrů severně, blízko oázy Fajjúm. „Má výrazné čtvercové centrum, což je velmi neobvyklé pro pahorek této velikosti, a při pohledu shora se zdá být pyramidální,“ vysvětluje Micol.

Odborníci jsou skeptičtí

Přestože Micoliny nálezy vzbudily značnou pozornost, někteří experti jsou k jejím závěrům skeptičtí, přestože se za dvanáct let na místo ještě nedostali. Prý mají plné ruce práce se stávajícími tradičními objevy.

James Harrell, emeritní profesor archeologické geologie na University of Toledo a přední odborník na archeologickou geologii starověkého Egypta, je k objevu kritický: „Její „pyramidy“ v Dimai a Abu Sidhum jsou příklady přírodních skalních útvarů, které by mohly být zaměněny za archeologické prvky, pokud člověk nemá žádné znalosti archeologie nebo geologie. Jinými slovy, její pyramidy jsou jen zbožné přání nevědomého pozorovatele s přebujelou fantazií.“

Historické mapy přinášejí novou naději

Přestože geologové jsou skeptičtí, Micol získala podporu z nečekaného zdroje. Kontaktovali ji Medhat Kamal El-Kady a Haidy Farouk Abdel-Hamid, sběratelé vzácných egyptských map, kteří odhalili, že tyto útvary jsou i na starých mapách označeny jako pyramidy. „Máme v rukou také spisy zmiňující existenci dvou pohřbených pyramid, které mají být větší než stavby v Gíze,“ prozradil sběratel El-Kady.

Micol trvá na tom, že její objevy si zaslouží další zkoumání. Také egyptolog a expert na pyramidy Nabil Selim uvedl, že podobné struktury nebyly nikdy dříve identifikovány a poznamenal, že jedna z navrhovaných lokalit je podobná velikosti egyptských pyramid z 13. dynastie. „Historie archeologie nás učí, že i zdánlivě nepravděpodobné objevy mohou někdy vést k převratným zjištěním.“

