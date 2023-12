Věřili byste, že lze vytvořit luxusní bydlení i z parkovacích míst? Nápad dostal mladý australský pár. Při hledání rodinného domu v Sydney se architekt Domenic Alvaro a jeho partnerka Sue Bassettová potýkali s problémem prudce rostoucích cen pozemků. Tak si raději postavili luxusní soukromý věžáček.

Snem manželů bylo mít samostatný rodinný dům v dosahu centra Sydney. Avšak přemrštěné náklady na pozemky v centru města učinily z tradičního domu nedosažitelný sen. Pekelné ceny nemovitostí mladý pár neodradily a oba přišli s kreativním řešením – koupí tří parkovacích míst v oblasti Surrey Hill. To, co se původně zdálo jako rozmarný nápad, se změnilo v geniální architektonický počin – pětipatrový dům postavený na parkovacích místech. Podívejte se sami:

Parkovací místa pro bydlení? Proč ne!

Štěstí páru přálo, když mu realitní makléř navrhl netradiční nápad pořídit si tři parkovací místa. To, co mohlo znít jako vtip, se brzy změnilo v pozoruhodný architektonický počin. Partneři přijali tuto výzvu, protože věděli, že to znamená přeměnit parkovací místa na stavební parcelu a získat povolení pro vícepodlažní stavbu.

Navzdory nejistotě tedy zariskovali a vyplatilo se jim to. Obec jejich projekt schválila a inovativní plán podpořili i sousedé. Cesta od nákupu parkovacích míst k nastěhování do jejich věže o rozloze 220 metrů čtverečních trvala rok.

A takto vypadají dnes, coby luxusní dům

Architekt svépomocí

Domenic, člen mezinárodní architektonické skupiny Woods Bagot, navrhl dům sám a inspiroval se japonskou architekturou. Betonové panely tvořily stavební bloky, které se na místě montovaly s pozoruhodnou lehkostí. Proces výstavby navzdory nepříjemnostem proměnil vnímání okolí z prostoru plného aut na estetickou stavbu.

Místo nabízí luxusní výhled

Manželé se o svůj jedinečný projekt podělili v jednom australském populárním televizním pořadu a zdůraznili, že i skromný prostor lze proměnit ve výjimečné bydlení. Sue vyzdvihla pozitivní dopad na komunitu, jejíž sousedé nyní oceňují krásnou stavbu. „Sousedé nám jsou vděční. Místo nevzhledného a špinavého plácku s auty a odpadky denně chodí kolem krásné a nové stavby, která byla dokonce v televizi,“ říká Sue.

Posilovnu už nepotřebují

Vertikální konstrukce domu, který má celkem 67 schodů, se stala nejen výrazným prvkem, ale také přispěla k fitness rutině manželů, což je s humorem přimělo zrušit předplatné do posilovny. Každé patro slouží určitému účelu, přičemž prosklené schodiště umocňuje pocit otevřenosti.

V přízemí se nachází garáž a technické zázemí a vyšší patra jsou určena pro luxusní bydlení. V prvním patře se nachází koupelna a ložnice pro klidný spánek. Obývací pokoj, kuchyň a jídelna zabírají další patra a poskytují panoramatický výhled na město.

V nejvyšším patře pak je umístěna pracovna s inspirativním výhledem. Vede na střešní terasu, kde Sue pěstuje bylinky a rostliny. Dům spoléhá na podlahové vytápění a klade důraz na energetickou účinnost díky oknům z kvalitního materiálu.

Luxusní prosklené schodiště má celkem 67 schodů

Do nejmenšího detailu

Navzdory úspěchu svého jedinečného domu manželé trochu litovali nesplněné touhy po malém výtahu. Finanční omezení zabránila instalaci "dumbwaiteru" pro bezproblémové přesuny předmětů mezi patry.

Domenicova pozornost věnovaná detailům, od trojúhelníkového větracího výklenku až po minimalizaci tepelných ztrát, je ukázkou promyšlených konstrukčních prvků začleněných do tohoto netradičního bydlení. Cesta manželů od parkovacích míst k luxusnímu výškovému domu je příkladem kreativity, odolnosti a vize, jak nově definovat městské bydlení.

Zdroje: www.idnes.cz, www.dailymail.co.uk