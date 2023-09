Když se mluví o vraku potopené lodi, obvykle čekáme, že ho objeví potápěči někde na dně moře. Majestátní parník Arabia i s jeho 220tunovým nákladem a jedním mezkem byl pohřbený v poli s kukuřicí, dokud ho nenašli hledači pokladů. Dnes je celý velmi dobře zachovalý poklad vystavený v muzeu.

Majestátní Arabia

Mohutný parník Arabia byl spuštěný na řeku v roce 1853 v Pensylvánii. Měřil přes 52 metrů, jeho dvě lopatková kolesa měla průměr 8,5 metrů. Díky nim byl snadno ovladatelný a ve zrádných řekách bylo možné vyhnout se nebezpečným místům, jako třeba písečným přesypům. Do parních kotlů se spotřebovalo okolo 100 metrů krychlových dřeva denně a za hodinu urazil 8 kilometrů. Byl považovaný za spolehlivé a bezpečné plavidlo.

V březnu 1856 si ho koupili William Terrill a William Boyd, kteří ho provozovali na řece Missouri Na svou poslední – patnáctou plavbu pod jejich velením vyplul z Kansas City v září 1856. Když mířil na západ proti zapadajícímu slunci, lodivod si nevšiml mohutného, možná nad hladinou částečně vyčnívajícího kmene a nestačil zareagovat…

Do říčního bahna

Osudný náraz prorazil dubový trup a do lodi se začala valit voda. Během několika minut šel Arabia ke dnu. Lépe řečeno do bahna. Jen tak mimochodem, Missouri znamená v řeči místních indiánů „blátivá řeka“. Díky silné vrstvě zetlelých naplavenin zůstaly horní paluby nad vodou a všech 130 pasažérů se se bez úhony dostalo na břeh. Až na nebohého mezka, který zůstal přivázaný a nikdo si na něho nevzpomněl.

close info YouTube zoom_in Kmen stromu, který prorazil palubu

Během následujících dnů parník i s více než 200tunovým nákladem zásob pro 6 nově založených měst na západní hranici Kansasu smetla řeka a pohltilo bahno.

Plynula desetiletí a Missouri si během té doby prodrala nové koryto asi 800 metrů východně od původního. Arabia zůstal pohřbený pod tunami bahna a hlíny, a na místě, kde se kdysi potopil, se ve 20. století začala pěstovat kukuřice.

Následující video ukazuje vykopávky Arabia z kukuřičného pole.

Zdroj: Youtube

Legendy a touha

Arabia byl sice pohřbený více než sto let, ale legendy o něm a jeho pohádkovém nákladu přetrvaly. Povídalo se, že převážel bedny whisky a zlato, a tak se o něj začali zajímat hledači pokladů. Mezi nimi byl i farmář Bob Hawley a jeho synové Greg a David. K určení pravděpodobného „hrobu“ prostudovali staré mapy a novinové výstřižky. Hledat poklad z parníku začali v roce 1987. Nakonec ho pomocí protonového magnetometru pod téměř 14metrovou vrstvou bývalých říčních naplavenin a ornice našli. Od farmářů, na jejichž pozemku Arabia našli, získali povolení vyprostit ho pod podmínkou, že to stihnou do jara před výsadbou.

A slovo dostaly buldozery, vrtačky, jeřáby a vodní čerpadla. Prvním nálezem po zhruba dvou týdnech byly trámy levého lopatkového kolesa a malý černý gumák na zablácené palubě. Práce na jeho vyproštění trvaly téměř rok…

close info YouTube zoom_in Vyproštění vraku Arabia trvalo téměř rok

Ani whisky, ani zlato

Dne 26. listopadu 1988 byl Arabia z nehostinného bahna vyproštěný a s ním i nespočet cenných artefaktů, které byly díky konzervačním účinkům bahna naprosto dokonale zachovalé. Avšak žádné zlato ani bedny s whisky. Jen sud piva, lahve s vínem a džinem. A kromě pár drobných šperků, náklad obsahoval jen předměty potřebné po život novousedlíků a potraviny. Mezi nimi bylo i 29 sklenic s nakládanými okurkami, a prý je nálezci ochutnali a byly poživatelné. V bednách byl ricínový olej, muškátové oříšky, zavařené ovoce.

close info YouTube zoom_in Staleté nakládané okurky byly stále poživatelné

Mezi potřebami byly běžné věci jako nože, příbory, šicí soupravy, nástroje i zbraně. A pak oblečení. Za zmínku stojí například 4 000 párů bot a holínek nebo klobouky z bobří srsti. Za velmi cenné se považuje nález kalikových knoflíků 29 vzorů, které se dovážely do Anglie z Indie. Ač se šaty rozpadly, nález svědčí o oblečení, které si mohli muži a ženy v nové zemi dovolit. V přepravních bednách bylo množství porcelánu. Zachovala se dokonce stále žlutá sláma, ve které byl zabalený.

Následující video vás vezme do muzea a ukáže další předměty:

Zdroj: Youtube

Arabia měl na své palubě i francouzský parfém (jehož vůně se zachovala), léky, mastičky a žaludeční hořký likér Dr. J. Hostettera. A hračky pro děti. Hawleyovi měli původně v úmyslu svůj nález zpeněžit, pochopili ale jeho historickou hodnotu.

V roce 1991 bylo v Kansas City na River Market otevřeno muzeum Arabia Steamer Museum, které Hawleyovi jako nálezci parníku spravují. Tam si návštěvníci můžou prohlédnout nejen všechny předměty, ale vidět i kostru mezka. Je zde replika hlavní paluby, původní kotle a kotva. A také celý záznam o vykopávkách a historii Arabia. Nález představuje největší sbírku předmětů z doby před občanskou válkou v USA a je cenným přínosem do historie osídlování Ameriky.

Zdroje: www.amusingplanet.com, www.historyhit.com, www.messynessychic.com, en.wikipedia.org