Zaoceánské parníky byly klenotem samy o sobě. Výjimkou nebyl ani Pacific. Prohlédněte si vrak lodi, která ztroskotala před 150 lety. Vezla zlato za 5 milionů dolarů.

Loď, která se ztratila v hlubinách oceánu, tak s sebou navždy pohřbila i jmění obrovské hodnoty.

Psal se rok 1875. Bylo to tedy dlouho předtím, než svět pohltila zpráva o zkáze Titanicu. Ten ale nebyl jediným zaoceánských parníkem, jež navždy ulehl na dno oceánu.

V hlubinách oceánu byl nalezen také vrak parníku SS Pacific. Ten se potopil roku 1875 během své plavby z Britské Kolumbie. Směřoval do amerického San Francisca. Zkáza parníku Pacific byla tragédií, při níž přišlo o život téměř 330 cestujících.

To ovšem nebyla jediná ztráta, která s jeho potopením na dno oceánu vznikla. Pacific byl údajně plně naložen zlatem v hodnotě několika milionů amerických dolarů.

I v případě Pacificu se věřilo, že kolos jako on je takřka nepotopitelný. Až do chvíle, než se srazil s plachetnicí Orpheus. Ke střetu došlo u mysu Flattery ve státě Washington. Pacific, tehdy plně naložen cestujícími a zlatem, jehož hodnota by dnes byla téměř 5 milionů dolarů, tak začal klesat ke dnu.

Tato nejsmrtelnější námořní katastrofa, která se na západě USA přihodila, však znamenala mnohem větší tragédii, než se zprvu předpokládalo. Spolu s lidskými životy se na dno oceánu potopilo také veškeré zlato, které se na palubu lodi nalodilo.

Nyní se možná blýská na lepší časy. Vrak potopeného Pacificu byl totiž možná konečně nalezen. Alespoň se na tom shodují Matthew McCauley a Jeff Hummel, odbornící na hledání vraků z Northwest Shipwreck Alliance.

Čeká je však ještě řada zkoumání, aby se vrak nalezeného Pacificu skutečně potvrdil. První indícií je ale objev dvou kruhových prohlubní na mořském dně, ležících jen malý kus od vraku. Pádlová kola parníku, která byla pro každou loď specifická.

Philip Drew, mluvčí výzkumné skupiny, sdělil: "Historické zprávy popisují, že se Pacifik částečně rozpadl na hladině, takže jsme očekávali, že najdeme pádlová kola nezávisle na zbytku lodi. Podařilo se nám obě pádlová kola zobrazit sonarem a jejich odkrytou část si prohlédnout pomocí ROV v nedalekém poli trosek."

Celé okolí nalezeného vraku ale vyžaduje další důkladné zkoumání pomocí sonarů s bočním skenováním a ponorů s dálkově řízenými podvodními vozidly (ROV), aby bylo možné shromáždit dostatek údajů a důkazů. A následně s přesností určit, zda je nalezený vrak skutečně kdysi potopeným Pacificem.

