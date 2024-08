Externí autor 29. 8. 2024 clock 3 minuty

Mezilidské vztahy jsou složité, ty milostné a partnerské jsou složité dvojnásobně. Jedna věc je dvořit se a dobývat, druhá věc – a mnohdy složitější – je dlouhodobě vztah udržovat. Ne všichni jsou si v této dovednosti rovni, a tak se podívejte, která znamení si vedou nejhůř.

Býk. 21. 4. až 21. 5.

Zrozenci ve znamení Býka dokážou být ve vztazích strašně křečovití. Propadají okamžikům trapnosti, které nedokážou přejít a pustit z hlavy, nepřenesou se přes ně a dlouho se jimi užírají.

Kdyby si to užírání nechali jen ve své hlavě, nebo se alespoň svěřili, tak by to ještě šlo. Ale Býci si danou záležitost v duchu přehrávají, aniž by něco řekli, tváří se ztrápeně a vytvářejí tak kolem sebe dusno.

Čas od času se také na něčem tvrdohlavě zaseknou – a vás už prostě nebaví dokolečka vysvětlovat a přemlouvat. Obzvlášť, když je výsledek vaší snahy pokaždé nejistý.

Panna. 23. 8. až 22. 9.

Lidé narození ve znamení Panny mají různé přednosti – ale schopnost udržovat pohodový vztah k nim nepatří. Každá drobnost je rozhodí, každý detail je katastrofa a konec světa. Tím dokáží velmi intenzivně generovat stres.

Zároveň nedovedou ocenit snahu druhého člověka, pokud nevede k výsledku, který by byl v jejich očích dokonalý, nebo alespoň přijatelný. Je přirozené, že nikoho úplně nepotěší, když je jeho drahá polovice hyperkritická a téměř nic jí není dost dobré.

V kombinaci s tím ještě lidé v tomto znamení obvykle neumějí druhým vůbec nic pochválit, i kdyby to byly šaty značky Versace.

Střelec. 23. 11. až 21. 12.

Zrozenci ve znamení Střelce velmi špatně snášejí omezení. Naneštěstí si jako „omezení“ zvládnou vykládat i vztah s milovanou osobou. Mohou začít vyžadovat, aby se partner ve všem podřizoval jim, včetně společných aktivit a plánů.

Případně začnou vymýšlet, že by jim vlastně víc vyhovoval „volný vztah“, tedy nezávazný a sexuálně otevřený. Někteří mají tendenci experimentovat s polyamorií, ale je otázka, zda je uspokojí nezbytnost koordinovat se s více lidmi a brát ohledy na více lidí místo jednoho.

Kozoroh. 22. 12. až 20. 1.

Osoby zrozené ve znamení Kozoroha se často soustředí především na svou práci a budování kariéry. Je pro ně extrémně obtížné skloubit pracovní povinnosti a čas, který vyžaduje navázání, a hlavně pěstování vztahu.

I když zpočátku všechno vypadá dobře, po čase Kozoroh začne propadat svému oblíbenému workoholismu. Z práce chodí čím dál později ne proto, že by byl nevěrný, ale proto, že svou hodnotu jako člověka odvozuje především od svého pracovního výkonu.

Vodnář. 21. 1. až 20. 2.

Lidé narození ve znamení Vodnáře bývají rebelové proti konvencím, experimentátoři. Mají sklon k různým alternativním způsobům života, čehož nejsou ochotni se vzdát ani v případě, že to jejich dlouhodobému partnerovi nesedí.

Zároveň jsou výstřední i plaší a je těžké přimět je, aby mluvili o svých pocitech. Obvykle převedou řeč jinam, ale přitom očekávají, že partner uhodne všechny jejich touhy a trápení z jediného pohledu do jejich krásných očí. Což se ovšem nestane, dokud lidstvo neobjeví schopnost čtení myšlenek.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, people.com