Astrologie může odhalit mnohé o našich vztazích. Některá znamení zvěrokruhu jsou známá svou vřelostí a oddaností, zatímco jiná mohou být více orientovaná na materiální stránku života. Nepatří náhodou váš partner mezi taková „problémová“ znamení? Proklepněte si ho!

Ačkoli by se to mohlo zdát jako nevinná zábava, astrologové varují, že hvězdy nelžou. U těchto čtyř znamení byste tedy měli být obzvláště opatrní, pokud patří mezi vaše protějšky. Pokud hledáte opravdovou lásku a ne jen partnera zaměřeného na finanční prospěch, budete je muset trochu krotit.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou známí svou touhou po úspěchu. Tato vlastnost může někdy přerůst v přehnanou orientaci na peníze a společenský status. „Mají totiž tendenci vidět vztahy jako další krok na žebříčku úspěchu,“ říká americká astroložka Jennifer Wilsonová.

„Často tak hledají partnery, kteří jim mohou pomoci dosáhnout jejich cílů, a to nemusí vždy zahrnovat romantickou lásku.“ Jejich přirozená touha po úspěchu a společenském postavení tak může někdy zastínit emocionální stránky vztahu. Kozorozi, poznáváte se? Je důležité upozornit, že ne každý Kozoroh bude takto napřímo jednat, ale sklony k hromadění peněz a majetku jsou u tohoto znamení významně větší než u ostatních.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Milují luxus a pohodlí, což může vést až k materialistickému přístupu ke vztahům. Britský astrolog Mark Flanders vysvětluje: „Býci jsou ovládáni Venuší, planetou lásky, ale také bohatství. Mohou se tak snadno zamilovat do životního stylu, místo do samotné osoby. Jejich partner by si měl dát pozor, aby nebyl vnímán pouze jako prostředek k dosažení finanční stability.“

Býci jsou sice zároveň známí svou loajalitou a oddaností, ale jejich potřeba finanční jistoty může někdy přerůst až v posedlost. Pokud je vaším partnerem Býk, je důležité s ním komunikovat o hodnotách a očekáváních ve vztahu, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi milují být středem pozornosti a často touží po okázalosti. „Mohou tak být přitahováni k partnerům, kteří jim poskytnou luxusní život, který si představují,“ varuje Flanders. „Jejich touha po obdivu a uznání může někdy převážit nad skutečnými city. Partner Lva by měl být připraven na to, že možná bude muset neustále dokazovat svou hodnotu, a to nejen emocionálně, ale i finančně.“

Milí Lvi, poznáváte se? Neměli byste si vybírat partnery na základě toho, jak dobře doplňují vaši image a kasičku, ale měli byste se soustředit na skutečnou lásku!

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Jsou známí svou schopností rychle se přizpůsobit novým situacím. Jenže tato vlastnost může někdy vést k nestálosti ve vztazích.

„Blíženci totiž mají tendenci hledat vzrušení a nové zážitky a zkušenosti. A právě tato touha po změně může někdy vést k tomu, že vnímají partnery jen jako zdroje zábavy, včetně těch finančních bonusů,“ shodují se astrologové. Mohou sice být okouzlujícími a zábavnými partnery, ale pokud najdou někoho, kdo jim finančně podpoří jejich rozmarné touhy po dobrodružství, dají mu přednost.

Je důležité si uvědomit, že astrologie poskytuje pouze obecné vodítko a každý z nás je unikátní. Někoho ovlivní více tvrdá výchova v dětství, někde převáží hvězdy. „Astrologie může poskytnout zajímavé vhledy do osobnosti, ale vždy je důležité hodnotit člověka na základě jeho skutečných činů a chování,“ tvrdí astrologové a přidávají doporučení: „Pamatujte, že opravdová láska překonává hvězdy i znamení. Klíčem k úspěšnému vztahu je otevřená komunikace, vzájemný respekt a sdílené hodnoty, bez ohledu na to, kdy se váš partner narodil.“

Zdroje: purelei.com, www.allure.com