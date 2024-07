close info dekazigzag / Shutterstock

Externí autor 21. 7. 2024 clock 4 minuty

Znamení zvěrokruhu neovlivňuje jen to, do koho se zamilujete, ale může také předpovědět, zda váš vztah vydrží. Ne vždy se totiž prvotní motýlci v břiše promění ve skutečnou lásku. Podívejte se, s kým by vám mohlo být dobře třeba i na věky.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Jako Beran jste ohnivé znamení. Proto byste si mohli rozumět se Lvem, se kterým vás pojí spousta společných vlastností, jako je láska k dobrodružství, nebojíte se riskovat a preferujete vzrušující život. Dalším vhodným partnerem se jeví Střelec, jelikož i on miluje dobrodružství. Býk (21. 4. – 21. 5.) V zemském znamení Býka se rodí chytří, ambiciózní a spolehliví lidé. Hvězdy říkají, že jim bude nejvíc vyhovovat zemské znamení Panny, protože oba sdílejí praktický přístup k životu. Býk miluje stabilitu a bezpečí, proto by si mohl rozumět i s Kozorohem. A hodí se k němu i dvě vodní znamení Raka a Ryby. Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Tohle vzdušné znamení je vysoce všestranné, inteligentní a velmi komunikativní. Astrologie říká, že si Blíženci budou skvěle rozumět s dalším vzdušným znamením Vodnáře. Sdílejí totiž spolu stejné hodnoty jako je nezávislost, svoboda a komunikace. Blíženci by si mohli rozumět i s Váhami. Zaujme je i ohnivý Beran, protože má spoustu energie, nadšení a vášeň pro život. Rak (22. 6. – 22. 7.) Emocionálně laděné, citlivé a pečující vodní znamení Raka by mohlo svou druhou půlku najít v podobě vodního znamení Štíra, který rovněž překypuje city a emocemi. K Rakovi se ale hodí i zemské znamení Býka, protože mu dokáže poskytnout stabilitu a bezpečí, které Rak v dlouhodobém vztahu potřebuje. Lev (23. 7. – 22. 8.) close Magazín Jaký bůh vás chrání dle magického horoskopu starých Vikingů: Určuje vaše vlastnosti i cestu. Je to přesné I když se o lidech narozených v ohnivém znamení Lva říká, že jejich motorem je obdiv obecenstva, občas umí být pořádně prchliví, mají i spoustu pozitivních vlastností. Díky nim si budou rozumět s dalším ohnivcem Beranem. Najdou s ním společnou řeč plnou vášně, dobrodružství a vzrušení. Ke společenským Lvům pasují i Blíženci, byť vzdušné znamení. Budou si ale rozumět, protože mají rádi společnost, jsou stejně zvídaví a komunikativní. Panna (23. 8. – 22. 9.) Pro zemské znamení Panny představuje ideálního partnera Kozoroh. Oba jsou totiž velmi pracovití, praktičtí a mají smysl pro detail, takže vzájemně chápou svoje analytické potřeby. Panna si může rozumět i s vodním znamením Raka, protože oba hledají ve vztahu stabilitu a bezpečí. Váhy (23. 9. – 23. 10.) Milé Váhy, váš dosavadní neúspěch v lásce by mohlo napravit rovněž vzdušné znamení Blíženců. Oba jste komunikativní, pohodoví, to by mohlo klapnout. Ale rozumět si budete i s Vodnářem, který, stejně jako vy, oceňuje nezávislost a svobodu ve vztahu. Navíc se vzájemně nebudete chtít měnit, protože si vážíte jedinečnosti druhého. Štír (24. 10. – 22. 11.) Lidé narození ve znamení Štíra si budou rozumět se Štírem a Rakem. Obě znamení jsou totiž velmi emocionálně laděná a citlivá, navíc si cení loajality a vzájemného duchovního spojení. Štír si ale může velmi dobře rozumět se zemským znamením Panny, se kterou se dokonale doplňuje. Střelec (23. 11. – 21. 12.) Druhou půlkou Střelcova ohnivého srdce může být Beran, se kterým sdílí dobrodružného ducha. To samé platí i pro ohnivé znamení Lva. Jako kompatibilní se jeví i spojení s Vodnářem, protože obě znamení potřebují pro život svobodu a nezávislost. Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) V lásce se bude zemskému Kozorohovi dařit vedle Býka, se kterým najde společnou řeč v otázce praktické povahy a touze po bezpečí a stabilitě. Milí Kozorozi, nebojte se ani odlišné povahy Střelce, vzájemně se totiž toho můžete od sebe hodně naučit. Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Číslem jedna pro dlouhodobý vztah je v případě Vodnáře též vzdušné znamení Blížence. Oba totiž vyznávají nejenom svobodu, nezávislost, ale také se rádi učí nové věci. Drazí Vodnáři, neprohloupíte ani když sáhnete po Váze, se kterou vás pojí spravedlnost, nebo Beranovi, který, stejně jako vy miluje svobodu a dobrodružství. Ryby (21. 2. – 20. 3.) Vodní znamení Ryb by mělo dostat přezdívku chodící cíťa a snílek. Právě proto si může velmi dobře a dlouhodobě rozumět s dalším „vodníkem“ Rakem, s nímž ho pojí podobný přístup ke vztahům a lásce. Snovou a kreativní stránku Ryb ale doplňuje i zemské znamení Kozoroha se svou praktickou povahou. Tak proč ne... Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.allure.com close Magazín Proč jste přišli na svět a jaký je váš smysl života podle horoskopu? Každé znamení to má jinak

tag Beran Dobrodružství Kozoroh Láska Panna Partnerství Rak Štír Vodnář Vztah

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor