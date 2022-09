Vědec nevydržel nesmysly kolující o pásu cudnosti a objasnil pravdu

Tereza Malá

Středověký pás cudnosti pro ženy

Pás cudnosti známe z historických filmů a knih. Muži si jím pojišťovali své manželky, když odcházeli do bitev, anebo chtěli omezovat práva a choutky své vyvolené. Pás cudnosti vypadal jako děsivé zařízení. Jenže ve skutečnosti neexistuje téměř žádný důkaz o tom, že by tito „kontroloři nevěry“ skutečně existovali a byli používáni.

Zmínky o pásech cudnosti v evropských textech se objevují po staletí, hluboko do prvního tisíciletí n. l., ale všechny jsou zakotveny v teologii, jako metafory pro myšlenku věrnosti a čistoty. Pásy cudnosti mohly být s trochou fantazie popsány jako jakési obrněné bikiny, které měly vepředu zástěnu, jež umožňovala močení, a v jejich středu, mezi vaginou, pak procházel asi centimetr železa. Tato představa děsí nejen ženy. A to ne proto, jak by muselo být toto zařízení nepohodlné, ale i kvůli hygieně, vyrážkám a ekzémům… Lepší nemyslet.

Pro muže je pás cudnosti fantazií o ženských choutkách, které je potřeba držet pod zámkem, zatímco pro muže je pás cudnosti fantazie o mužské krutosti a kontrole.

Pás cudnosti – věrnost pod zámkem

Mnohé příběhy o pásu cudnosti vykreslují toto zařízení dokonce i s visacím zámkem. Zní to směšně, barbarsky a krajně nehygienicky, ale takové jsou příběhy, které se vyprávějí už stovky let.

Kdyby pás cudnosti skutečně existoval, pak by byl jen důkazem toho, jam moc byli lidé v minulosti zaostalí, a o kolik jsme my, v porovnání s nimi, lepší a pokrokoví. Jenže to se některým vědcům nezdálo. Například profesor katedry Albrecht Classen se rozhodl celý humbuk kolem pásu cudnosti prozkoumat a odhalit jeho skutečnou historii.

"Je to natolik stručné téma výzkumu, že bych mohl obsáhnout všechno, co o něm kdy bylo napsáno, a jedním tahem ten mýtus zničit." Jaký byl jeho závěr?

Pás cudnosti terč výsměchu i ve své době

Jak se podařilo profesoru Classenovi zjistit, pásy cudnosti, vyrobené z kovu a používané k zajištění ženské věrnosti, skutečně nikdy ve skutečnosti neexistovaly. Své závěry Classen shrnul v knize The Medieval Chastity Belt: A Myth-Making Process, kde poukázal na to, jak málo zmínek o tomto zařízení ve skutečnosti máme.

Nejen že neexistuje příliš mnoho vyobrazení nebo zpráv o používání pásů cudnosti, neexistují ani jeho exempláře, které bychom si mohli prohlédnout. Každá literární zmínka o pásu cudnosti je pravděpodobně buď alegorická, nebo satirická.

Nejstarší dochovaný nákres pásu cudnosti se objevil v roce 1405 v díle o vojenském inženýrství nazvaném Bellifortis. Byl tam zasazen mezi katapulty, brnění, mučicí zařízení a válečné nástroje. Ačkoli je zde pás cudnosti vyobrazen poměrně podrobně, nikdo nikdy nenašel fyzický příklad z tohoto období, což ukazuje, že s největší pravděpodobností je i tento obrázek vtipem. Jeden z příkladů v Classenově knize má třeba z kovové přední strany vyražené srdíčko a otvor, který má zřejmě umožnit vyprazdňování, má tvar květiny. Příliš roztomilé, než aby to bylo skutečné.

Pás cudnosti ztělesňuje mužský strach

Od 16. století se pás cudnosti začal objevovat na ilustracích, rytinách a dřevorytech, a to právě v souvislosti s tím, že muži někam odjížděli a chtěli si své manžely pojistit tímto šik kovovým spodním prádlem. Na dobových ilustracích se už objevoval v povzdálí i vykukující a čekající milenec.

Podle Classena byl na vině těchto zobrazení mužský strach, ale je zřejmé, že v roce 1500 nikdo nebral myšlenku uzamčeného kovového spodního prádla příliš vážně.

"Lidé se sexuální problematickou rádi zabývají, a i když tvrdí, že mají pouze historický zájem, ve skutečnosti jsou zvědaví,“ říká Classen.

Přesto v některých muzeích existují příklady pásů cudnosti, ale většina z nich byla vyrobena mnohem později než ve středověku.

Jsou tedy jen dalším ztvárnění lidské fantazie odkazující na minulost, která nikdy ve skutečnosti neexistovala. V Britském muzeu je uvedeno, že "je pravděpodobné, že velká většina dnes existujících exemplářů byla vyrobena v 18. a 19. století jako kuriozity pro zvědavce nebo jako žert pro nevkusné."

Proč se však mýtus o pásu cudnosti udržel? Jedná se o další zakořeněnou představu. A těmi je celý středověk ověnčen.

