Angie Sanclemente: Miss na dráze zločinu velela nebezpečnému gangu modelek

V Kolumbii se rodí nádherné ženy a také tu kvete černý obchod s kokainem. Obě tyto národní charakteristiky elegantně ztělesnila okouzlující modelka Angie Sanclemente Valencia. Nejprve vyhrála celostátní soutěž krásy a potom se vrhla na dráhu zločinu.

Angie se v rodné Kolumbii stala nejkrásnější dívkou roku 2000 v rámci soutěže Královna kávy, korunka jí ale byla po dvou dnech odebrána, protože se zjistilo, že už není svobodná. Dodnes se neví, za koho byla tehdy vdaná a kdy se s dotyčným rozvedla, jisté ale je, že se i přes tuto aféru prosadila v modelingu a úspěšně předváděla spodní prádlo.

Skoupé jsou také informace o jejím vztahu s jistým drogovým baronem přezdívaným "Moster". Partnerství skončilo nezdarem, ale Angie si z něho odnesla cenné zkušenosti v oblasti obchodu s drogami. Cítila se tak silná v kramflecích, že založila vlastní gang.

V té době už žila v Argentině, kde jí doslova kvetla pšenka. K pašování drog najímala mladé a pohledné modelky, jejichž andělské tváře nevzbuzovaly na letištích žádné podezření. Dívky denně přepravovaly z Argentiny do Evropy okolo 55 kg kokainu. Za každý balík přezdívaný "Charlie" dostávaly od své zaměstnavatelky 5000 dolarů (asi 116 tisíc korun). Angie ve svém důmyslu a chytré organizaci překonala i svého bývalého přítele.

Všechno prasklo v prosinci roku 2009, kdy byla na letišti zadržena 21letá modelka jménem Ariel. Její kufr byl plný drog, dívka se je ani nenamáhala schovat do tajných kapes. "Bylo mi řečeno, že mě nikdo cestou do letadla nezastaví," vysvětlila. Policie usoudila, že někdo z kompliců musel být zaměstnán přímo na letišti. Vyšetřování vedlo k zatčení dalších tří osob a k vydání zatykače na Angie Valencii.

Ta mezitím stačila ze svého domova utéct a pět měsíců se skrývala, než ji muži zákona objevili v jednom hostelu v Buenos Aires, kde se ubytovala pod falešným jménem. Nepomohlo jí, že si odbarvila vlasy, policie ji identifikovala a postavila před soud. Angie měla původně strávit ve vězení šest let a osm měsíců, nakonec si ale odseděla jen polovinu trestu a poté byla deportována zpátky do Kolumbie.

Tři roky v argentinském vězení popsala jako peklo. Hned v prvních měsících dostávala od spoluvězeňkyní takové nakládačky, že musela být převezena do jiného nápravného zařízení. Letos jí bylo teprve čtyřicet let, ale její tvář je strhaná a předčasně zestárlá. "Do Argentiny mám vstup zakázán, ale stejně bych se tam ani vrátit nechtěla," prohlásila Angie.