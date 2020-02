Číňan se pokusil propašovat do letadla 200 škorpionů

Pozdvižení na letišti v Colombu vyvolal třicetiletý Číňan, který se pokusil ze Srí Lanky vyvézt dvě stovky živých škorpionů. Osobně je pochytal v různých částech země a v Číně je prý chtěl prodávat jako domácí mazlíčky.

Zaměstnanci letištní kontroly se nestačili divit, když z přenosného zavazadla mladého cestujícího vybalili množství plastových krabiček s živým obsahem. Zadržený muž uvedl, že kvůli odchytu škorpionů sjezdil celou Srí Lanku; pochytané tvorečky chtěl v Číně dále množit a prodávat chovatelům jako mazlíčky. Srílanské úřady se ale domnívají, že se dotyčný spíš chystal získat ze škorpionů jed, za který jsou leckteré farmaceutické firmy ochotny platit zlatem.

Štíří jed je totiž považován za téměř zázračnou tekutinu, jež v malých dávkách ulevuje od artrózy a zpomaluje růst rakovinových buněk. Výzkumy ohledně využití štířího jedu v medicíně neprobíhají jen v Asii, ale také ve Spojených státech a dalších zemích. Na Kubě si někteří lidé trpící revmatismem přikládají škorpiony na bolavá místa a nechávají se jimi schválně bodnout, aby si tak ulevili od bolesti.

Ačkoli jsou škorpioni obávanými, až démonizovanými tvory, pro člověka většina z nich nepředstavuje smrtelné nebezpečí. Konkrétně na Srí Lance se vyskytuje 18 druhů a smrtící je z nich pouze štír červený (Hottentotta tamulus). Není jisté, zda se zadržený Ćíňan pokusil do letadla propašovat i tento druh, zdroje to však považují za nepravděpodobné. Muž nakonec vyvázl jen s pokutou ve výši zhruba 12 tisíc Kč a mohl se vrátit domů - samozřejmě bez ulovených klepítkatců, které úřady vrátily zpět do přírody.