Aktuálně patří mezi nejslavnější české hokejisty a je druhým nejlépe placeným hráčem NHL. Překonal dokonce i Jaromíra Jágra. To je David Pastrňák, který si užívá skvěle našlápnuté kariéry v Bostonu. Když netrénuje, relaxuje s rodinou v luxusním bytě s výhledem na přístav.

První hokejové krůčky začal osmadvacetiletý útočník ve třech letech na havířovském zimním stadionu. Byl tak šikovný, že ještě jako předškolák hrával zápasy za 1., 2., ale i za 3. třídu.

„Měl jsem pokojíček s bráchou a na mé straně byla polička obsypaná medailemi a poháry. On měl jen jedno ocenění z fotbalu. Dokonce to došlo tak daleko, že si sám nakreslil diplom,” vzpomíná Pastrňák v rozhovoru pro Forbes.

S bratrem měl ale skvělý vztah. „Nikdy mi nedal sežrat, že pro mou kariéru musel také hodně obětovat,” doplňuje hokejová hvězda. I jejich máma to jako samoživitelka neměla lehké.

„Měla tři zaměstnání najednou. Makala celý den, často i v noci. To, co pro nás dělala, bylo neskutečné. Snažím se jí to dnes vynahradit,” dodává David.

Bydlení Davida Pastrňáka

V době, kdy kupoval byt v Bostonu, proto hledat takový, aby v něm byl navíc prostorný pokoj pro hosty. Nový domov nakonec našel na prestižní adrese Battery Street v rezidenci Burroughs Wharf.

Apartmánový dům s vlastním garážovým stáním a nonstop recepcí byl postaven mezi lety 1989 až 1993. Pyšní se však všemi moderními vymoženostmi.

Pastrňák se usadil v mezonetovém bytu, který se skládá ze dvou propojených bytových jednotek. Celková plocha se tak pohybuje kolem 210 metrů čtverečních s dispozicí 6+1. Kromě tří ložnic jsou zde tři koupelny a prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní. Velká okna a dva balkony poskytují krásný výhled na přístav a na centrum města.

close info Roman Babakin / Shutterstock zoom_in David Pastrňák žije v luxusní čtvrti

Byt na první pohled působí moderním dojmem, nechybí zde ale také zajímavé retro kousky, jako videoautomat z devadesátých let na lov jelenů.

Život hokejové hvězdy

I když Pastrňák nemá o finance nouze, na byt si musel vzít hypotéku. Na americkém realitním trhu je totiž nováčkem.

Z celkové sumy 75 milionů korun tak složil „jen” 22 milionů korun. Se splacením však hokejový útočník nebude mít problém. Loni totiž uzavřel osmiletou smlouvu na téměř dvě miliardy korun, což ho řadí mezi nejlépe honorované hráče NHL. Jaké má s vydělanými penězi plány je zatím záhadou.

„Moc neutrácím, když už, tak za módu. Na tréninky jsem jezdil na kole i v zimě a na rukou měl ponožky, protože nebylo na autobus, takže je fajn, že to teď nemusím řešit,” přiznal rodák z Havířova.

close info Roman Babakin / Shutterstock zoom_in Dům s výhledem na moře by chtěl každý.

Nyní jezdí do nedaleké hokejové haly svým sporťákem. Kdekoli se dnes objeví, fanoušci ho zastavují a žádají o podpis a selfie. Lidé v Bostonu ho jednoduše milují. Jeho dres číslo osmdesát osm dokonce patří mezi nejprodávanější.

