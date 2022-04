Ve vesmíru existuje tajemná "pátá" síla, mocnější než gravitace, tvrdí vědci

Podstata gravitace je stále záhadou.

Foto: Profimedia.CZ

Díky gravitaci drží naše sluneční soustava pohromadě, my se držíme nohama na Zemi a jablka nelétají ze stromů nikam do vesmíru, ale padají pěkně dolů, třeba i někomu na hlavu. Isaac Newton to ostatně hezky popsal. Problém ale je, že jeho zákon není tak úplně přesný. A že vlastně dosud nikdo nevysvětlil, jakým způsobem hmota svou přitažlivost vlastně vytváří.