Narození paterčat patří mezi celosvětovou raritu. Podle Wikipedie od roku 1896 do roku 2015 došlo jen k 22 pětičetným porodům. Mezi překvapené páry patřili i Alexandra Kiňová a Antonio Krosčen. Jak se čtyřem klukům a jedné slečně daří?

Psal se rok 2012, kdy se dvaadvacetiletá Saša dozvěděla, že je těhotná. Překvapená nebyla, druhého potomka s přítelem plánovali. Šok přišel až v desátém týdnu, kdy ji gynekolog řekl, že bude mít dvojčata.

„Po genetickém vyšetření mi ale oznámili, že je tam více plodů. Nakonec bylo 29. března definitivně potvrzeno, že čekám pět dětí,” vzpomíná v rozhovoru pro iDnes.cz. Přiznává, že byla zmatená a měla strach. „Pořád jsem se doktorů ptala, zda jsou všichni zdraví.”

Na svět přišla paterčata v sedmém měsíci těhotenství pomocí císařského řezu. Bylo 2. června 2013, krátce po sedmé hodině ráno. Michael vážil 1318 gramů, Alex 1340 gramů, Deniel a Martin 1214 gramů, Terezka 1250 gramů. Až do začátku srpna byly děti v inkubátoru.

Domů přijely mikrobusem. Od té doby se mladá rodinka nezastavila. „V porodnici jsem kojila normálně, teď odsávám tak čtyři sta dvacet mililitrů. Dávám jim jíst tak po třech a půl hodinách. Když je více času, přikládám si je prsům. Přebalování trvá dvacet minut, s převlékáním i třicet,” popsala svůj denní režim.

Starosti s dětmi

V rozhovoru ale přiznala, že nejvíce stresu ji způsobují sociální pracovnice. „Pečovatelky, které mi tu chodí pomáhat, musí hlásit, co se děje a jak to zde vypadá. Dávám si tak pozor, co říkám, co dělám a snažím se mít pořád čisto. Mám pocit, že jsem pod dozorem.”

Zároveň zažívala nepříjemné útoky ze stran veřejnosti. Lidé jí vyčítali, že jim město pronajalo byt nebo, že v rámci okamžité pomoci dostala pračku, sušičku a ledničku.

Problémy přišly také v roce 2017, kdy byly rodině předány peníze z veřejné sbírky. V tu chvíli ale matka paterčat ztratila nárok na sociální dávky. Celý proces se dostal k soudu, v němž advokátka Kiňové navrhla, aby její klientka peníze vrátila.

Od té doby si rodina své soukromí chrání. Výjimku udělala, když šly děti poprvé do školy a slavily desáté narozeniny. Naposledy byli novináři vyfoceny v roce 2016.

Velcí školáci

„Oslava byla především v úzkém kruhu. Šli jsme do dětského parku, dostaly dort a nějaké maličkosti,” řekla pro Blesk.cz. Přiznala, že těch deset let neuvěřitelně uteklo. „Kdybych měla dnešní zkušenosti, hodně věcí bych udělala jinak. Nejdůležitější pro mě ale vždy bylo, aby děti byly spokojené a zdravé.

Zároveň je pro ni klíčové, aby se nenudily. Celá rodina tak často chodí na výlety, sportuje nebo muzicíruje. „Všichni mají dobrý hudební sluch. Hrajeme tak na klávesy, kytaru a zpíváme,” směje se Alexandra.

Chlapci a malá slečna dnes chodí do čtvrté třídy. Učení je prý baví. „Nejvíce se těší na víkend, kdy si s nimi sedne taťka, který je jinak v práci,” říká jejich matka. „Nechci ale hodnotit, kdo je nadanější. Je mezi nimi rivalita.”

close info Profimedia.cz zoom_in Paterčata v roce 2016

Šance počít paterčata je dnes jen 1 ku 55 milionům. Sourozenci Kroščenovi jsou zatím první i poslední v České republice.

