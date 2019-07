Případ Alyssa :"Právě jsem někoho zabila a bylo to úžasný", napsala v patnácti

"Právě jsem někoho zabila a bylo to úžasný," poznamenala si do deníku v říjnu roku 2009 teprve patnáctiletá Alyssa Bustamante. "Jakmile se zbavíte té myšlenky, bože, tohle přeci nemůžu udělat, je to příjemné. Jsem jenom trochu nervózní a roztřesená. Asi bych měla jít do kostela, ha ha."

Chladnokrevnost, se kterou Alyssa zavraždila devítiletou holčičku ze sousedství, šokovala celé Spojené státy. Vraždu si pečlivě naplánovala. Týden dopředu vykopala dvě jámy, z nichž jedna se měla stát hrobem. V osudný den vylákala malou Elizabeth na procházku do lesa, kde ji uškrtila a ubodala. Motiv? Chtěla vědět, jaké to je, někoho zabít.

Vyšetřovatelům později tvrdila, že trpěla depresemi a zrovna v ten den se jí vybil telefon, takže nemohla nikomu zavolat a svěřit se s vnitřními útrapami. "Když o tom nemluvím, tak to v sobě dusím, a jakmile exploduju, někdo může umřít," vysvětlovala Alyssa, aniž by nad svým činem vyjádřila lítost. Ačkoli jí chyběly tři roky do plnoletosti, ve státě Missouri jí hrozil trest smrti. Vyhnula se mu pod podmínkou, že se k činu plně dozná.

Alyssa byla nakonec odsouzena k doživotnímu vězení. O podmínečné propuštění může zažádat až za třicet let. Matka zavražděné Elizabeth s rozsudkem spokojena nebyla. "To není člověk, je to zrůda. Jaká je to spravedlnost? Trest smrti dostala moje nevinná dcera a celá naše rodina se bude cítit jak v doživotním vězení," uvedla v emotivním projevu před soudem.

Život malé Elizabeth už nikdo nevrátí, nad případem se nicméně pořád vznáší záhada, co vlastně Alyssu k tak hrůznému činu přivedlo. Její rodiče sice měli kriminální minulost, ale dívku vychovávala babička na venkovské farmě a nikdy se nezdálo, že by něco nebylo v pořádku. Alyssa nosila ze školy dobré známky a kamarádi ji popisovali jako normální holku.

Během dospívání se však Alyssa začala měnit. Projevovaly se u ní depresivní stavy a sebevražedné tendence, lékař jí dokonce předepsal psychofarmaka. Také na jejím Twitteru se krátce před vraždou objevovaly znepokojivé narážky. "Hrůzné činy píšou ty největší příběhy," napsala například. Na YouTube zase mezi své koníčky zařadila "zabíjení lidí" a "řezání". Zveřejnila také video, ve kterém navádí mladší bratry, aby se dotkli drátu s elektrickým vedením.

"Rodiče by měli být opatrní, když podávají dětem antidepresiva. Spousta těchto léků má nebezpečné vedlejší účinky, může se objevit psychóza, sebevražedné myšlenky, a dokonce i vražedné sklony," varoval soudní psychiatr Roger Walsh.

Jen jednou otázkou se soud nikdy nezabýval a kupodivu zůstává dodnes nepovšimnuta: pokud Alyssa vykopala dva hroby a do jednoho zahrabala Elizabeth, pro koho byl určený ten druhý?