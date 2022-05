Ohnivé orlí hnízdo: V Rusku se objevil obří kráter. Nikdo netuší, o co se jedná

Elena Velímská

Původ neobvyklého kráteru nemá ani po více než sedmdesáti letech od svého objevení vysvětlení. Zatím se podařilo vyvrátit pár teorií o jeho vzniku. Na jednom se vědci shodují: je jediný svého duhu na planetě.

Geologická záhada

V polovině roku 1949 objevil mladý geolog V. Kolpakov v hlubokých lesích Irkutské oblasti jihovýchodní Sibiře podivný útvar z rozlámaného šedého vápence. Má oválný tvar, vypadá jako kráter a v prohlubni uprostřed je oblý pahorek. Kráter je široký od 130 do 160 metrů a vysoký 40 metrů. Je obklopený až neobvykle vysokými stromy. Dostal název podle místní řeky Patomský kráter, říká se mu i Kolpakův kužel. Místní Jakutové ho kvůli vzhledu nazývají Ohnivé orlí hnízdo. Prohlubeň připomíná hnízdo a pahorek vejce. Dle legendy je kráter zlověstný a každý, kdo se k němu přiblíží, zemře. Prý tam i zmizeli lidé. Nežijí tam ani zvířata.

Kráter v teoriích

Snad kolem žádné záhady na světě se neobjevilo tolik teorii, mnohé z nich až přitažené za vlasy. Příznivci UFO byli přesvědčeni, že je to místo, kde přistáli mimozemšťané. Pokud jde o vesmír, prý tam spadla neutronová hvězda, která se provrtala pod zem či jiné těleso. Kráter se přičítal tajnému testu jaderné zbraně, nebo že to byl utajený uranový důl z dob Stalina. Teorie zahrnovaly i výbuch uranu nebo podzemního plynu. Kolpakov jako první vyslovil domněnku, že kráter vzniknul po dopadu meteoritu, nepodařilo se mu však posbírat vzorky, které by jeho teorii potvrdily.

Kráter pod lupou vědců

Jelikož byl útvar objeven na počátku studené války, kdy se Sovětský svaz soustředil na průzkum vesmíru a vojenský rozvoj, na nějaký vědecký výzkum nebyl prostor. První skutečná vědecká expedice se ke kráteru vypravila až v roce 2005. Geology místní varovali, aby se k Ohnivému orlímu hnízdu nepřibližovali. Oni však nedbali a vedoucí výpravy E. Vorobjov krátce na to zemřel na srdeční selhání. Během let následovaly další expedice, které se snažily teorie potvrdit či vyvrátit. První, na co se zaměřily, bylo měření radiace, kterou by mohl způsobit objekt z vesmíru. Žádné neobvyklé zvýšení badatelé nezaznamenali. Oponenti však tvrdí, že kosmická loď mohla přistát velmi dávno a úroveň se vrátila na normální hodnoty. Potvrdilo se však, že zcela jistě nešlo o jaderný výbuch. Vyloučen byl i dopad meteoritu. Nenašly se sopečné horniny ani úlomky meteoritu. Opět jsou hlasy proti, které tvrdí, že meteorit mohl skončit hluboko pod zemí.

Záhada vyřešena?

Přestože je meteorit pod zemí stále ve hře, v úvahu připadá i kometa z ledových úlomků, které by se po dopadu vypařily. Objevily se i jiné hypotézy. Při posledních průzkumech odebrali vědci další vzorky půdy a navrhli zatím poslední teorii. Podle ní došlo k výbuchu páry, když se magma pod povrchem země setkalo s vodnatými horninami. Nevysvětluje to však zvýšený magnetismus. Původ kráteru stále zůstává záhadou, stejně jako neobvykle bujný růst stromů, ve kterých byly navíc nalezeny stopy uranu a stroncia, což by nasvědčovalo záření. Stáří útvaru odhadli geologové na 250 let. A pokud jde o kletbu Ohnivého orlího hnízda dle legendy Jakutů, vědci se domnívají, že v oblasti kdysi dávno skutečně mohla být vyšší radiace a jejich předkové mohli předčasně umírat.

