Byli jedním z nejzářivějších párů českého šoubyznysu. Dagmar Patrasová (68) a Felix Slováček (81) spolu prožili přes čtyři dekády. Sice se stále občas objevují na veřejnosti společně, ale jejich manželství utrpělo mnoho šrámů. Takhle spokojeně vypadali, když se v roce 1983 brali.

Když se v roce 1981 potkali v divadle, byla to láska na první pohled. Dáda, tehdy mladinká herečka a zpěvačka, okamžitě padla do oka staršímu saxofonistovi Felixovi. „Byl to blesk z čistého nebe,“ vzpomíná Dáda na jejich první setkání.

„Felix mě okouzlil svým šarmem a vtipem.“ Jenže Slováček to dnes trochu zlehčuje: „Potkal jsem v Semaforu Dádu. Byla kamarádka se Zuzanou Burianovou a já poprosil jejího tehdejšího kluka, aby domluvil nějaký večírek, kam bych přišel. Vypil jsem tam, co se dalo, a ráno se probudil vedle Dády, která spala zachumlaná v takovém klubíčku. Tak jsem ho nějak rozbalil a už jsem zůstal. Dáda byla v té době nejkrásnější ženská.“

Svatba jako z pohádky

O dva roky později, 24. března 1983, si řekli své „ano“. Dáda vypadala jako princezna, Felix byl elegantní v tmavém obleku s motýlkem. „Byl to nejkrásnější den mého života,“ svěřila se Dáda. „Cítila jsem, že s Felixem můžu dobýt svět.“ Na dobových fotkách Dáda a Felix září štěstím. Ještě netuší, jaké bouře je v budoucnu čekají.

Kariéra na vzestupu

Novomanželé se vrhli do víru práce. Dáda excelovala v divadle i televizi, její písničky pro děti se staly hity, stejně tak filmy a seriály. Stala se doslova sexsymbolem. Tatínkové mají i dnes pot ve tváři, když předvádí své vnady v seriálu Návštěvníci nebo v erotické scéně ve filmu Vrchní, prchni.

To Felix koncertoval s orchestrem Ladislava Štaidla a později založil vlastní kapelu. „Byli jsme jako dvě rakety, které míří ke hvězdám,“ říká Felix. Těsně po svatbě se jim narodil syn Felix, v roce 1995 pak dcera Anička. Rodina Slováčkových se zdála být dokonalá.

Mraky na obzoru

S přibývajícími léty se však začaly objevovat první neshody. Felix trávil stále více času na koncertech, Dáda se cítila osamělá. „Někdy jsem měla pocit, že jsem na všechno sama,“ přiznává. „Felix byl pořád pryč a já se starala o děti a domácnost.“

V roce 2014 propukl skandál, který otřásl základy jejich manželství. Felix byl přistižen s mladší milenkou, malířkou Lucií Gelemovou. „Byl to šok,“ říká Dáda. „Nikdy bych nevěřila, že mi Felix může něco takového udělat.“



Dlouhých sedm let tak Felix žil v milostném trojúhelníku, kdy kromě své zákonné manželky udržoval vztah ještě s mladší výtvarnicí, se kterou se ale nakonec poměrně dramaticky a emotivně rozešel na konci roku 2021.

„Měl jsem se před sedmi lety rozvést, vzít si Lucii a mít s ní dítě. Jenže teď už by to bylo tak, že by stejně za někým chodila a já bych dopadl podobně jako teď, jen bych platil navíc alimenty a měl na krku malé dítě. Vracím se k Dádě,“ nechal se tehdy slyšet.

Od té doby se jeho vztah s Patrasovou sice zlepšil, ve společnosti krásných žen bývá ale viděn velice často. Felix má jednoduše něžnější pohlaví rád. „My muzikanti máme takový zvláštní zvyky, které se většinou ženám nelíbí. No a některá to vydrží a některá se rozhodne jít jiným směrem, abych to řekl tak nějak kulantně,“ vysvětlil.

Pokus o usmíření

Navzdory nevěře se pár pokusil manželství zachránit. „Kvůli dětem a společně prožitým létům jsme to chtěli zkusit,“ vysvětluje Dáda. Několikrát to vypadalo na definitivní konec, ale dnes se občas objevují spolu na veřejnosti. No, spolu. „Já jsem ji viděl doma, pak už jsem ji zase neviděl,“ řekl saxofonista na jednom večírku na adresu manželky. „Takže těžko říct, kam zmizela,“ dodal Felix, který trochu narážel na Dádinu lásku k alkoholu. Tak hodně štěstí oběma do dalších let!

