Spisovatel, režisér a dramatik Patrik Hartl (48) momentálně září na obrazovkách České televize v oblíbené taneční show StarDance. Jeho velkou oporou je manželka, se kterou se seznámil na diskotéce a byla to láska na první pohled. Ovšem pouze z jeho strany.

Hvězda StarDance

Spisovatel Patrik Hartl je ikonický nejenom svým talentem, ale také smíchem, který ho charakterizuje snad ze všeho nejvíce. V současné době září na obrazovkách České televize v show StarDance, kde tančí s profesionální tanečnicí Terezou Pruckovou. Když mu přišla nabídka do soutěže, tak zrovna jel z fyzioterapie se zablokovaným krkem.

„Nemohl jsem otočit hlavou doprava ani doleva. Doktoři mi řekli, že jestli hodlám dál tolik hodin denně vyťukávat texty do notebooku, budu muset začít cvičit, nebo to moje tělo nevydrží," rozpovídal se Patrik Hartl v rozhovoru pro Novinky.cz. Dramatik dle svých slov dostal strach, protože posledních šest týdnů práce na románu Gazely strávil v paralyzované nehybnosti.

„Ale zároveň jsem se neuměl donutit začít sportovat. Ten magický telefonát s nabídkou tančit ve StarDance mě okamžitě nadchl. Věděl jsem, že adrenalin přímých přenosů mě přinutí makat a rozhýbat se," pokračuje s tím, že nad nabídkou ani chvíli nepřemýšlel a okamžitě ji přijal. Vystoupil tak ze své komfortní zóny, ale jak se ukazuje, tak se to vyplatilo.

„Jakmile jsem zjistil, že si dokážu udělat na tanec čas, hned jsem jásal a volal do televize, že jsem na palubě," řekl. Samotný pořad má Patrik Hartl rád a na předchozí série se dívali společně s manželkou Martinou. „S manželkou jsme se koukali na všechny řady. Je to bláznivý, punkový koncept, jehož odvaha mě vždycky přitahovala," dodal.

Životní láska ho nejdříve nechtěla

Velkou oporou je Patrikovi nejenom ve StarDance právě jeho manželka. „Manželka mě má moc ráda a celý život mě podporuje. StarDance má taky ráda. Měla sice hned starost, abych si tělo ještě víc nezničil, ale zároveň ji bavila představa, že se bude chodit s kamarádkami koukat na přímé přenosy a fandit mi," řekl.

Martina není ze šoubyznysu, ale pracuje jako konzultantka v oblasti regionálního rozvoje a vystudovala tři vysoké školy. „Já mám tak krásnou ženu! Jsem z ní úplně hotovej! Bude jí pětačtyřicet a tělem i duší je pořád stejná jako na gymnáziu! Možná i lepší! Mám neskutečný štěstí! Heč," dmul se před časem pýchou na Instagramu.

Seznámili se na diskotéce v roce 1992, kdy jemu bylo šestnáct a Martině patnáct let. „Začali jsme spolu chodit, když Martince bylo 15 a mně 16. To je zlomový věk. Do té doby jsem byl odvážnější, chodil s holkama, ale nepřipadalo v úvahu, že spolu budeme spát. Až když jsem přešel do toho sexuálního věku, stal jsem se plachým. Dokud jsem byl panic, nebyl jsem plachej," řekl v show 7 pádů Honzy Dědka.

Než se dali dohromady, tak Hartl chodil s kamarádkou své nynější manželky. „Když jsme se poprvé potkali na diskotéce, bydlela jsem v Olomouci na intru a on chodil s mojí kamarádkou, vlastně postupně se dvěma. Takže jsem věděla, o koho jde. Patrik chodil s různými holkami, velice to střídal. Ježíš, říkala jsem si, to je ten děvkař! To nepůjde. Šla jsem potom tančit s někým jiným, což se Patrika strašně dotklo, byl z toho úplně na větvi," prozradila Martina pro iDnes.cz.

Kamarádi si z Martiny utahovali, že jim to spolu moc dlouho nevydrží, protože je Hartl sukničkář. Oni jsou spolu ale doteď a spisovatel s oblibou říká, že něco takového musel být osud. Jsou spolu víc než dvacet let a láska jim jenom kvete. I když mají rozdílné zájmy, tak si vzájemně vychází vstříc.

"Martinka mě všude v létě i v zimě tahá a je šťastná, že se mnou může cestovat, a směje se a vášnivě objevuje a já se za ní vleču jako sopel. Vždycky trpím jako zvíře, protože chci být doma a nikam nejezdit, ale je pravda, že bez ní bych nic neviděl a nic nepoznal a už dávno bych se upracoval k smrti," smál se Hartl na Instagramu.

Manželé mají společně osmnáctiletého syna Hynka a sedmiletou dceru Áju. „Vzrušuje mě, že spím se ženou, která je chytřejší než já. To bych doporučil všem," vzkázal humorem sobě vlastním spisovatel všem mužům. „Doma to ale neříká," udělala si z něj legraci manželka Martina.

